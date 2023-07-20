Июль 2023-го может стать самым жарким в истории! В следующем году ждать +40? Что такое явление Эль-Ниньо и почему его винят во всем?

То есть в следующем году может быть еще жарче?

Алексей Кокорин: Да, вероятность того, что средняя приземная температура летом 2024 года будет еще выше, есть. И она очень большая. Однако этот индикатор хорош в основном для того, чтобы объявить о рекордах. Потому что дело не только в средней температуре.

Эль-Ниньо неприятен не только тем, что повышает температуру на планете. Он порождает засухи там, где должен идти дождь, и вызывает осадки там, где должна быть засуха. И то и другое плохо для местных экосистем и для сельского хозяйства. Да и вообще для жизни людей и инфраструктуры. Однако 90% последствий этого явления распространяется на тропические широты и Южное полушарие.

На Россию его влияние вряд ли можно проследить. Поэтому высокая вероятность температурных рекордов в 2024 году вовсе не означает, что в нашей стране мы увидим более жаркое лето, чем в этом году. Ведь когда мы говорим «жаркое лето», мы имеем в виду не добавочные 0,1 градуса к общемировым температурам.

Для нас это волны горячего воздуха, которые приходят с юга. Под действием глобального потепления такие вторжения происходят все чаще и становятся более длительными. Растут и пиковые температуры. Однако растет частота и аналогичных вторжений холодного воздуха с севера. Поэтому в следующем году мы можем увидеть и аномально холодное лето. Вообще, главным следствием глобального потепления является не рост средней температуры, а именно учащение неблагоприятных природных явлений от засух до наводнений.