Июль 2023-го может стать самым жарким в истории! В следующем году ждать +40? Что такое явление Эль-Ниньо и почему его винят во всем?

В 2023 году уже установлено несколько температурных рекордов. Так, прошлый месяц стал самым теплым июнем, а 3 июля — самым жарким днем в истории. Как это удалось посчитать? Может ли в следующем году быть еще теплее? И при чем тут феномен с экзотическим названием Эль-Ниньо? На все эти вопросы отвечают климатолог, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Алексей Кокорин и и. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский.
3 июля 2023 года объявили самым жарким днем в истории — что это значит?
Артем Павловский: Когда мы слышим формулировки «самый жаркий день в истории» или «самый холодный месяц в истории», это не значит, что таких температур не было никогда. Речь идет о рекордах за все время метеорологических наблюдений. В большинстве случаев эти наблюдения систематически ведутся с XIX века, хотя есть места, где они начались раньше. К примеру, для Петербурга имеются данные измерений с середины XVIII века, в Берлине также очень длинный ряд наблюдений.
Так что в новостях речь идет о том, что за период с XIX века средние глобальные температуры приземного воздуха, аналогичные той, что наблюдалась 3 июля 2023 года, не отмечались. Хотя геологические и палеоклиматические данные нам позволяют сравнивать [текущее положение вещей] и с более ранними периодами в истории планеты. Так, с весьма высокой степенью вероятности можно говорить о том, что последние три десятилетия являются самыми теплыми за 12 000 лет.
Получается, теплее, чем в 2023 году, на планете все же было?
Алексей Кокорин: Конечно, во времена динозавров температура на Земле была, видимо, градусов на 10 теплее, чем сейчас, просто потому что континенты стояли по-другому и на планете не было белых пятен льда и снега, которые отражали солнечную радиацию в космос, а сейчас они есть — это Северная полярная область и Антарктида.
Почему тогда столько разговоров?
Артем Павловский: Каждое значимое климатическое событие (такое, как глобальное потепление или похолодание) приводило к вымиранию отдельных видов животных и растений. Сейчас же идет не просто потепление, а очень быстрое потепление. Это тем более опасно, что современное человечество — очень тонко настроенная инженерно-технологическая цивилизация, которая, помимо всего прочего, сильно интегрирована в приморскую зону. Которая, в свою очередь, наиболее подвержена опасным гидрометеорологическим явлениям ввиду изменения климата.
Потепление может повлиять на устойчивое развитие нашей цивилизации, привести к изменению политической карты мира, появлению большого числа климатических мигрантов, преждевременным смертям от засух, наводнений и других опасных природных явлений.
Понятно. А как вообще фиксируют самый жаркий день или месяц в истории?
Артем Павловский: Речь идет о глобальной усредненной температуре поверхностного воздуха на высоте двух метров (3 июля она составила 17,01 °C, что выше рекорда 2016 года — 16,92 °C. — Прим. ред.).
[Чтобы ее получить], берутся данные с разных пунктов наблюдения за температурой и особым образом высчитывается среднее значение. Немного похоже на анекдот про среднюю температуру по больнице, но процесс подсчета намного сложнее.
Почему в этом году так жарко? Дело только в глобальном потеплении?
Алексей Кокорин: И да и нет. Конечно, температура нижнего слоя атмосферы постепенно повышается из-за усиления человеком парникового эффекта. Но если мы посмотрим на график за последние десятилетия, то мы увидим, что рост идет неравномерно. Есть пики вниз и пики вверх.
Пики вниз, связаны с извержениями вулканов, при которых в атмосферу попадает много пепла, который чуть-чуть затемняет поверхность Земли. Пики вверх во многом обусловлены океанскими вариациями и изменениями течений. Самое сильное такое явление происходит в южной части Тихого океана на громадной территории, на которой поместилось бы несколько Российских Федераций. У него есть две фазы — Эль-Ниньо и Ла-Нинья, и они периодически меняются с шагом в несколько лет. Если не вдаваться в сложные подробности, в фазе Ла-Нинья Тихий океан в этом месте начинает усиленно поглощать тепло из атмосферы. Именно это и происходило последние несколько лет, с 2020 по 2022 годы.
В этом году началась другая фаза — Эль-Ниньо. В этот момент течения в южной части Тихого океана начинают меняться, и вода поглощает меньше тепла из атмосферы. Соответственно, температура на планете повышается, что приводит к пикам средних температур. Поэтому сейчас мы видим новые температурные рекорды.
То есть в следующем году может быть еще жарче?
Алексей Кокорин: Да, вероятность того, что средняя приземная температура летом 2024 года будет еще выше, есть. И она очень большая. Однако этот индикатор хорош в основном для того, чтобы объявить о рекордах. Потому что дело не только в средней температуре.
Эль-Ниньо неприятен не только тем, что повышает температуру на планете. Он порождает засухи там, где должен идти дождь, и вызывает осадки там, где должна быть засуха. И то и другое плохо для местных экосистем и для сельского хозяйства. Да и вообще для жизни людей и инфраструктуры. Однако 90% последствий этого явления распространяется на тропические широты и Южное полушарие.
На Россию его влияние вряд ли можно проследить. Поэтому высокая вероятность температурных рекордов в 2024 году вовсе не означает, что в нашей стране мы увидим более жаркое лето, чем в этом году. Ведь когда мы говорим «жаркое лето», мы имеем в виду не добавочные 0,1 градуса к общемировым температурам.
Для нас это волны горячего воздуха, которые приходят с юга. Под действием глобального потепления такие вторжения происходят все чаще и становятся более длительными. Растут и пиковые температуры. Однако растет частота и аналогичных вторжений холодного воздуха с севера. Поэтому в следующем году мы можем увидеть и аномально холодное лето. Вообще, главным следствием глобального потепления является не рост средней температуры, а именно учащение неблагоприятных природных явлений от засух до наводнений.
А что в более отдаленной перспективе?
Артем Павловский: Процесс глобального потепления развивается не линейно. В ближайшее время рост глобальной температуры может замедлиться, как это было после ее рекордных значений в конце прошлого тысячелетия. Следует отметить, что после этого примерно в течение десяти лет средняя глобальная температура воздуха практически не изменялась. А потом опять начала возрастать.
Однако даже если это произойдет, не стоит обманываться. С середины XVIII века мы наблюдаем устойчивую вековую тенденцию на потепление. И то, что мы видим сейчас жару в Индии, угрозу расплавления железнодорожных путей в Сибири — это не предел.
Повторяемость опасных метеорологических явлений даже за последние полвека увеличилась в несколько раз. В том числе в части волн аномальной жары. Мы можем видеть это, в том числе, в Петербурге. До последнего времени жара здесь была явлением редким. Многим была памятна уникальная жара 1972 года (тогда даже в сентябре температура поднималась выше 25 °C. — Прим. ред.). За последние же 30 лет мы видим хотя бы небольшие периоды жары в Петербурге почти каждый год.
У нас уже дважды, в 2010 и 2021 годах, фиксировалась температура выше 37 °C. Представляете, какой будет ужас, когда мы увидим 40 °C? А это произойдет, может быть, не завтра, может быть, не в этом году, но в перспективе нескольких десятков лет это очень возможно.
Что делать?
Артем Павловский: Нам нужно адаптироваться к каждому из возможных опасных метеорологических явлений. Нужно иметь сценарий адаптации к повышению уровня моря, к нагонным наводнениям и, конечно, к жаре. Уже сейчас при проектировании новых районов нужно уделять большое внимание вопросам озеленения и водоотведения, защите от поверхностных наводнений и от экстремально высоких для этой территории температур.
В планировке городов, того же Петербурга, надо предусматривать решения, которые сейчас свойственны больше южным регионам. Нужны аллеи — настоящие коридоры из зелени. Нельзя уповать только на кондиционеры. В противном случае нас могут ждать человеческие жертвы, преждевременные смерти, ведь тысячи людей в мире ежегодно умирают от жары.
Нужно заботиться и об инфраструктуре — использовать облицовочные материалы с большей отражающей способностью, асфальт, который способен отражать больше солнечных лучей и меньше греться.
Ну и если говорить о Петербурге, то я бы не советовал сегодня активно на море «наступать», делать новые намывы. Уровень моря продолжает повышаться, и созданные таким образом площади могут оказаться уязвимыми.
Комментарии (0)