С британским островом может столкнуться айсберг размером с два Петербурга

Айсберг откололся шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. С тех пор он прошёл примерно 1400 км и из-за таяния уменьшился на 9%. «Он начал дрейфовать в Южном океане и теперь приближается к британскому острову Южная Георгия, который располагается на юге Атлантического океана», — говорится в сообщении.

Ученые, опрошенные CNN, допускают, что айсберг может столкнуться с островом. Такой сценарий затруднит поиск пропитания для пингвинов и тюленей. Кроме того, плавающий ледник может расколоться, и мелкие куски сделают бухты острова недоступными для судов.

Ранее мы рассказывали о том, что в России из-за глобального потепления растаял целый остров. В архипелаге Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева. За 9 лет площадь уменьшилась на 50 га.