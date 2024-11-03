В России из-за глобального потепления растаял целый остров

В августе 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га, в августе 2024-го — 3 га, а через месяц его не стало видно на снимках. Высота его ледникового купола сокращалась с 22 метров в 1985 году до 17 метров в 2017.

В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось остров Месяцева. Мы следили за ним в 2020–2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт, — отметил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

Ученые предполагают, что потепление климата в Арктике приводит к таянию ледников и повышению уровня моря, вызывает эрозию береговой линии и последующее исчезновение форм рельефа.

Глобальное изменение климата может поменять направление океанических течений в северной Атлантике. Что в свою очередь может грозить сильными переменами погоды в Петербурге в холодную сторону.