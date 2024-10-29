Петербургу предрекают холодную погоду, как в Гренландии

Глобальное потепление может ускорить приход нового ледникового периода. Это может привести к изменению Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОЦ), которая обеспечивает движение вод в океане, рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов для «Ленты.ру».

«Если АМОЦ отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии. Но не в современной Гренландии, а в той, которую мы будем наблюдать после отключения АМОЦ. Иными словами, в Санкт-Петербурге станет холоднее, чем в нынешней Гренландии», — заявил климатолог.