Поймать и обезвредить — как человечество учится забирать CO2 прямо из атмосферы. Правда ли эта технология спасет мир?

А что происходит с углекислым газом после?

Во-первых, мы можем закачать его под землю, для этого используются истощенные нефтегазовые пласты, старые угольные шахты и так далее. Там CO 2 хранится свыше 10 тысяч лет на большой глубине. Если вокруг него будут известняковые породы, то газ постепенно будет оседать в них. Это самый надежный с точки зрения борьбы с парниковым эффектом путь.

Во-вторых, мы можем использовать CO 2 для добычи нефти. Дело в том, что нефть не просто плещется под землей. Нет, она находится в коллекторе. Нефтяной коллектор — это пористая горная порода, где накапливается нефть. Он позволяет нефти свободно двигаться и собираться в больших объемах. Нефть заполняет поры и трещины горной породы и может находиться на разных глубинах и в различных условиях.

Кроме нефти, в коллекторе могут быть природный газ и вода, образуя тройную систему. Давление помогает нефти подниматься к поверхности при бурении.

Когда месторождение истощается и традиционные методы добычи становятся малоэффективными, то нефтедобытчики переходят к более сложным методам. Одним из них является закачка CO 2 в пласт. В этом случае значительная часть углекислого газа снова выходит на поверхность, но его можно очистить и снова использовать.