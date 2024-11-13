Можно ли вернуть в Неву лосося и осетра? Что такое ревайлдинг, почему это один из главных трендов в экологии?

Чем загрязнены городские реки сегодня?

Это сложный вопрос — все зависит от окружающего ландшафта, по которому они протекают до попадания в город. Если он сельскохозяйственный, то мы найдем стоки с полей (навоз, минеральные удобрения, гербициды и пестициды). Когда речь идет не только о полях, но и о каком-нибудь животноводческом комплексе, то к этому добавляются антибиотики и гормоны.

Если дальше река проходит через зону пригородов, здесь мы увидим нелегальные свалки, с которых в воду может попасть буквально вся таблица Менделеева, включая тяжелые металлы и токсичную органику (здесь достаточно вспомнить непонятно откуда взявшийся в подземных водах Карельского перешейка стирол). Тут же нас ждут канализационные стоки от частного сектора.

Наконец мы заходим в город, где реку загрязняют промзоны и очистные сооружения бытовой канализации. По умолчанию предполагается, что все стоки в городской черте чистятся, на самом деле это неправда. Многие очистные станции не работают, так что идет выпуск очень слабо переработанной канализационной жижи. Там, кроме банальной органики, есть, опять-таки, гормоны, антибиотики, лекарства, даже наркотические средства. А также бактерии и вирусы — в ковид даже предсказывали вспышки заболеваемости по концентрациям вируса в канализационных стоках.

Если мы говорим о промышленных стоках, то наибольшую угрозу представляют залповые сбросы, когда у кого-то происходит авария, ее пытаются скрыть и… что называется, концы в воду. Там может быть вообще что угодно — всякий раз эксперты теряются в догадках, что именно попало в водоем и всех убило.

Кроме того, есть поверхностный сток с улиц и промплощадок, из зон транспортной инфраструктуры. К примеру, была конфликтная ситуация вокруг Пулково, когда в водоем попадала противообледенительная жидкость. Кстати, шампуни для улиц также попадают в канализацию, а затем в реку. Словом, сейчас предсказать точный химический состав загрязнения в каждом конкретном населенном пункте просто невозможно.