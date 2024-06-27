16 открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти, где можно спастись от жары этим летом, — самый охлаждающий гид

«Охта Парк»

Любимый петербуржцами «Охта Парк» уже давно стал модным всесезонным курортом на территории почти 100 гектаров. Зимой сюда едут кататься на лыжах и на коньках среди соснового леса, а летом — купаться в открытых бассейнах и загорать. Чтобы снять накопившуюся усталость, идем в спа-центр Ohtakai : 15-метровый уличный для спортивного плавания и два выплывных — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Банный комплекс с панорамной сауной с гималайской солью, хаммамом и кедровой парной, индивидуальные спа-капсулы и все телефоны в беззвучном режиме — отличный вариант после тяжелых будней.

Кроме спа-комплекса Ohtakai на территории всесезонного курорта есть еще один открытый подогреваемый бассейн. Рядом с ним — панорамная финская сауна с видом на склоны и сосновый лес. Этот вариант подойдет больше для семейного или отдыха с друзьями.

Стоимость: посещение Ohtakai для взрослых с понедельника по четверг — 7000 рублей за три часа, с пятницы по воскресенье — 8000 рублей. Обычный комплекс бассейнов: с понедельника по четверг для взрослых — 1900 рублей, для детей — 1000, с пятницы по воскресенье для взрослых — 2400, для детей — 1200.

Людмилы Кедриной, 1а