16 открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти, где можно спастись от жары этим летом, — самый охлаждающий гид

«Когда кончится жара в Петербурге?» — кажется, самый популярный поисковый запрос прямо сейчас. Спасаясь от температурных рекордов, «Собака.ru» составила подборку открытых бассейнов в городе и области: с видом на Финский залив, на крыше и морской водой. Не благодарите!
X-Clinic
Инфинити-бассейн (почти как в Дубае!): в клинике адаптационной медицины на крыше летом работает открытый 24-метровый бассейн. Вид на Финский залив, кедровая бочка, хаммам, зоны массажа и йоги — тотальная перезагрузка. Плавать можно по предварительной записи, не проживая на территории. Рядом расположена музей-судьба Ильи Репина «Пенаты», где художник жил последние 30 лет и устраивал исключительно вегетарианские приемы.
Стоимость: для взрослых — 5500 рублей за четыре часа.
Приморское шоссе, 426
«Охта Парк»
Любимый петербуржцами «Охта Парк» уже давно стал модным всесезонным курортом на территории почти 100 гектаров. Зимой сюда едут кататься на лыжах и на коньках среди соснового леса, а летом — купаться в открытых бассейнах и загорать. Чтобы снять накопившуюся усталость, идем в спа-центр Ohtakai : 15-метровый уличный для спортивного плавания и два выплывных — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Банный комплекс с панорамной сауной с гималайской солью, хаммамом и кедровой парной, индивидуальные спа-капсулы и все телефоны в беззвучном режиме — отличный вариант после тяжелых будней.
Кроме спа-комплекса Ohtakai на территории всесезонного курорта есть еще один открытый подогреваемый бассейн. Рядом с ним — панорамная финская сауна с видом на склоны и сосновый лес. Этот вариант подойдет больше для семейного или отдыха с друзьями.
Стоимость: посещение Ohtakai для взрослых с понедельника по четверг — 7000 рублей за три часа, с пятницы по воскресенье — 8000 рублей. Обычный комплекс бассейнов: с понедельника по четверг для взрослых — 1900 рублей, для детей — 1000, с пятницы по воскресенье для взрослых — 2400, для детей — 1200.
Людмилы Кедриной, 1а
Загородный клуб «Скандинавия»
Шик и блеск дореволюционного загородного отдыха на первой линии Финского залива в Сестрорецке: всесезонный открытый подогреваемый бассейн. Пилинг, обертывания сестрорецкими лечебными грязями, массаж головы и стоп — рецепт экспресс-восстановления после сложных будней.
Стоимость: для гостей отеля вход свободный, проживание — от 14 400 рублей.
Сестрорецк, Парковая улица, 16.
«Президент Отель»
Вайб загородной жизни ловим в спа-отеле в Зеленогорске: уличный подогреваемый бассейн, хамам, сауна. Поплавать можно с 12:00 до 19:00 по предварительной записи, не проживая на территории «Президент Отеля». В аренду предоставляют приватный шатер с двумя лежаками за 10 000 рублей.
Стоимость: для взрослых — 4000 рублей, для детей с 3 до 12 лет — 2000 рублей.
Приморское шоссе, 572
Терийоки
Единственный открытый подогреваемый бассейн в отеле вблизи Петербурга, наполненный соленой водой. Есть хаммам эвкалиптовыми вениками, финская парная, фитобочка. Для непроживающих спа-зона работает с 12:00 до 15:00, с 15:00 до 18:00 и с 18:00 до 21:00 по предварительной записи.
Стоимость: для взрослых с понедельника по четверг за три часа — 2500 рублей, с пятницы по воскресенье — 3000 рублей. Для детей — 1200 рублей в любой день. Для проживающих в отеле взрослых без ограничений по времени — 600 рублей, для детей — 300 рублей.
Гаванная улица, 1
«Игора»
На всесезонном курорте есть «Озеро Развлечений» — оборудованный пляж с шезлонгами и бассейнами с подогревом прямо возле озера. Вокруг воды расположены беседки для барбекю. Работают вейкпарк, аренда лодок, катамаранов и сап-бордов.
Стоимость: для взрослых — 1550 рублей день, для детей — 750.
с. п. Сосновское, улица Всесезонная, д. 1, к. 88
Millcreek⠀
Загородный клуб с пятизвездочным отелем и гольф-клубом расположен в 30 минутах от Петербурга. На территории есть пляжный комплекс с двумя подогреваемыми бассейнами, песчаным пляжем у озера. Дополнительно можно арендовать мини-шатер вместимостью до восьми человек. Кстати, пляж дог-френдли — пускают с собаками до 10 килограмм.
Стоимость: для взрослых — 4000-15000 рублей (в зависимости от вида аренды: кресло, шезлонг или шатер), для детей — 2000 рублей.
Всеволожск, улица Клубная, д.1.
GORKI Golf & Resort
Один из первых гольф-курортнов с чемпионским полем на 18 лунок в Северо-Западном регионе. Отточить мастерство, взять Первенство Ленобласти, а еще отдохнуть в открытом бассейне с джакузи и посетить финскую сауну — программа максимум. Бронировать посещение спа-зоны нужно заранее.
Стоимость: для гостей, проживающих на курорте, — 2000 рублей, дети от 4 до 12 лет — 1000 рублей. Дневное посещение для не проживающих: для взрослых — 3000 рублей, для детей от 4 до 12 лет —1500 рублей. Для детей до 3 лет — бесплатно.
Ломоносовский район, д. Горки, 6
«Хюгге на озере»
В четырехзвездочном спа-комплексе в черте города есть собственный открытый подогреваемый бассейн с видом на озеро. Есть финская сауна, джакузи, массаж и кабинет косметологии. Для тех, кто не проживает в отеле «Хюгге на озере», есть три способа посетить бассейн: оплатить депозит в ресторане (акция действует ежедневно с 10:00 до 16:00), арендовать мангальную зону или сауну.
Стоимость: бесплатно для гостей отеля. Депозит в ресторане : для взрослых — 2500 рублей, детей с 7 до 13 лет — 1000 рублей. Аренда мангальной зоны + бассейн — 1200 рублей в час с компании + 300 рублей с каждого гостя в час. Аренда русской сауны — 3200 рублей в будни, 3500 — в выходные, сауны с джакузи в будни — 4200 рублей, в выходные — 4500 за час.
Выборгское шоссе, д.156/5
«Имение Богатыри»
Загородный клуб в Приозерском районе Ленинградской области на границе с Карелией. Есть открытый и закрытый бассейны, чан и баня на берегу озера. Посетить спа-комплекс при отеле могут платно только проживающие. Предусмотрены беседки и гриль-зоны, работает ресторан с акцентом на русскую кухню. Большой выбор водных активностей: сапборды, катамаран, электролодка, надувной водный велосипед, гидроцикл.
Стоимость: для номеров — 5 000 рублей, для домов — 10 000 рублей за два часа.
п. Богатыри, ул. Озерная, дом 20
«Старая Мельница»
Открытый бассейн с шезлонгами и баром в комплексе отдыха на берегу Финского залива. Посетить водный комплекс могут и те, кто не проживает в отеле. В аренду выдают инвентарь для бадминтона, футбола и волейбола, велосипед и сигвей.
Стоимость: бесплатно для проживающих, для взрослых (гости без размещения в номерах и коттеджах) — 2500 рублей, для детей — 1500.
п. Солнечное, 41-й километр Приморского шоссе, д. 7.
«Райвола»
Загородный отель в Выборгском районе с открытым подогреваемым 24-метровым бассейном. Есть сауна, зона для отдыха, комнаты для переодевания и автоматический минимаркет. Посетить спа-зону могут и те, кто не проживает на территории отеля.
Стоимость: в будние дни для взрослых и детей с 14 лет — 1 500 рублей, выходные — 2 000 рублей. Дети от 5 до 14 лет в любой день — 700 рублей. Бесплатно для людей с ОВЗ младше 18 лет.
Рощино, Песочная улица, 1
«Сосновка Парк»
Спортивно-развлекательный центр с открытым подогреваемым бассейном. На территории есть площадка для пляжного волейбола, футбольное поле. В главном здании комплекса — залы для фитнесса и настольного тенниса.
Стоимость: для взрослых — 1800 рублей, для детей с 3 до 14 лет — 800 рублей за три часа. С 18:00 до 21:00 вход с почасовой оплатой для взрослых — 600 рублей, для детей — 300 рублей.
улица Жака Дюкло, 20б
«Калипсо»
Ресторан на берегу Финского залива с видовой террасой и открытым бассейном с шезлонгами.
Стоимость: с понедельника по четверг — 2000 рублей, с пятницы по воскресенье — 3000 рублей. Предварительной брони нет, оплата только наличными.
Сестрорецк, Заречная дорога д. 3а
«Пляж 33»
Комплекс апартаментов с открытым круглогодичным бассейном на берегу Финского залива. Альпийская арома сауна, хаммам, холодная купель, джакузи — есть все для перезагрузки. Посещение спа-комплекса возможно без проживания, но по предварительной записи.
Стоимость: бронирование спа-комплекса для 1-4 человек — 6500 рублей за час.
Зеленая роща, Приморское шоссе 32 км
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