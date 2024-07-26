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Экология

Вместо полигона химических отходов «Красный Бор» появится зеленый холм

Территорию в Тосненском районе оборудуют для обезвреживания промышленных отходов. Предполагается, что к середине следующего года их все переработают, а ещё через год там создадут зеленый холм.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

«Красный Бор» начал свою работу в 1969 году. Сюда свозились отходы от химических, промышленных, научно-исследовательских институтов со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в частности из Эстонии и Латвии. В 2014 году его закрыли на прием.

Восстановление природы будет проходить в три этапа. Во-первых, создадут противофильтрационную завесу, которая на данный момент уже выполнена на 80%. Она окружает территорию полигона и не даёт распространению всех этих активных веществ. Во-вторых, построят инфраструктуру, которая будет перерабатывать содержимое карт. В-третьих, это перевезут на техучасток, обезвредят, превратив в воду для рыбхоза.

Ранее мы писали о том, что у Финского залива открыли экомаршрут «Бугаиная тропа». Протяженность нового маршрута два километра.

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