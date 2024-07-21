У Финского залива открыли экомаршрут «Бугаиная тропа»

Шестая экотропа в Петербурге появилась на территории природного заказника «Северное побережье Невской губы». Протяженность нового маршрута два километра.
Маршрут начинается от Полянской дороги, примерно половина тропы проходит по деревянным настилам. Настилы позволяют направлять пешеходов и одновременно сохраняют места обитания животных и растений. В заказнике насчитывается 183 вида птиц, в честь одного из них, большой выпи, тропе дали имя. Из-за громкого голоса птицу прозвали бугаем (быком).
В двух местах экотропы оборудовали обзорные площадки, где можно наблюдать за птицами. Главной достопримечательностью стал черешчатый дуб, возраст которого по разным оценкам достигает 340–460 лет. С 2021 года дуб-современник Петра Первого обладает статусом памятника живой природы.
«Перед нами стояла непростая задача не только сохранить первозданный природный комплекс в черте города, но и показать его петербуржцам. Формат экотропы позволяет это сделать. Здесь каждый может увидеть, что Петербург богат не только архитектурными ансамблями, но и великолепной природой», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Напомним, что сейчас в Петербурге существуют 17 особо охраняемых природных территорий. До 2030 года планируется создать еще три: «Сестрорецкие дюны», «Тарховский», «Старая граница».
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