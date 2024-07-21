У Финского залива открыли экомаршрут «Бугаиная тропа»

Маршрут начинается от Полянской дороги, примерно половина тропы проходит по деревянным настилам. Настилы позволяют направлять пешеходов и одновременно сохраняют места обитания животных и растений. В заказнике насчитывается 183 вида птиц, в честь одного из них, большой выпи, тропе дали имя. Из-за громкого голоса птицу прозвали бугаем (быком).

В двух местах экотропы оборудовали обзорные площадки, где можно наблюдать за птицами. Главной достопримечательностью стал черешчатый дуб, возраст которого по разным оценкам достигает 340–460 лет. С 2021 года дуб-современник Петра Первого обладает статусом памятника живой природы.

«Перед нами стояла непростая задача не только сохранить первозданный природный комплекс в черте города, но и показать его петербуржцам. Формат экотропы позволяет это сделать. Здесь каждый может увидеть, что Петербург богат не только архитектурными ансамблями, но и великолепной природой», — цитирует Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Напомним, что сейчас в Петербурге существуют 17 особо охраняемых природных территорий. До 2030 года планируется создать еще три: «Сестрорецкие дюны», «Тарховский», «Старая граница».