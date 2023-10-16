Микропластик теперь найден и в облаках! Как он туда попал? А можно ли его оттуда достать?

Группа японских ученых обнаружила частицы микропластика… в облаках. Открытие сделано во время наблюдений на высочайшей горе Японии Фудзи. Получается, искусственные частицы могут не только плавать в воде и попадать в почву, но и летать по воздуху? Это опасно для здоровья? И почему японские ученые полагают, что наличие микропластика в облаках может влиять на климат? На эти вопросы по просьбе «Собака.ru» ответили младший научный сотрудник Арктического и антарктического института Анна Весман и Елизавета Меринова, руководительница образовательного проекта «Микропластик — невидимая проблема».
Как микропластик вообще мог оказаться в облаках?
Анна Весман: Микропластик в облаках обнаруживается не впервые. В последние годы по этому поводу опубликовано сразу несколько научных работ наших коллег из Европы и Новой Зеландии. Вообще тот факт, что микропластик содержится в атмосфере, известен довольно давно. Это как раз один из главных путей его попадания в удаленные регионы. Микрочастицы, так же как пыль и сажа, переносятся воздушными массами на значительные расстояния. В частности, их находили в свежевыпавшем снеге на архипелаге Шпицберген и Альпийском высокогорье.
Попадать в атмосферу пластик может из различных источников. Например, из океана. Когда волна обрушается, возникает водная пыль, ветром ее сдувает с поверхности воды в атмосферу. Также микропластик может попадать в атмосферу с городской пылью — в качестве микростружки от шин, с мусорных полигонов и промышленных объектов. Важно отметить, что основными причинами возникновения микропластика по-прежнему остаются одноразовые пластики и неразумное обращение с отходами.
Елизавета Меринова: Воздушные массы легко переносят микропластик, ведь это очень маленькие частицы — меньше 0,5 мм. Причем он подхватывается не только горизонтальными воздушными потоками, но и вертикальными. Этому в последнее время был посвящен целый ряд исследований.
Так, американские ученые еще в 2021 году показали, что, попав в атмосферу, микропластик может оставаться там более шести суток, что вполне достаточно, чтобы пересечь целый континент. Находили частицы микропластика в воздухе и российские ученые, которые вели исследования в районе Барнаула.
Почему, несмотря на это, обнаружение частиц микропластика в облаках по-прежнему звучит громко? Потому что микрочастицы в воздух реже исследуют — большая часть публикаций все же посвящена его нахождению в воде. Но в целом гора Фудзи и облака вокруг нее — не столько шокирующее открытие, сколько просто красивый повод напомнить нам всем, что проблема микропластика продолжает расти. Что она в прямом смысле этого слова достигает новых высот, а мы делаем все еще недостаточно.
А как влияет микропластик в облаках на природу?
Анна Весман: Для начала надо отметить, ничего апокалиптичного для природы в том факте, что в облаках найдены частицы микропластика, нет. Для формирования облака необходимы ядра конденсации, вокруг которых образуются капельки, которые затем формируют облако. В роли ядра может выступать пыль, различные аэрозоли и микрочастицы пластика.
Другое дело — может ли влиять это на климат? В теории — да, может. Возможно, если пластика в атмосфере станет больше, количество облаков увеличится. Но взаимосвязь может быть и более сложной.
Елизавета Меринова: Микропластик находится в воздухе в огромном количестве и подсчитать рассеянный эффект от этого довольно сложно. Тем более что его частицы могут запускать совершенно разные механизмы, которые будут по-разному влиять на разные элементы окружающей среды.
Японские ученые говорят, что при деградации микропластиковых частиц происходит выделение парниковых газов, что усиливает парниковый эффект и, как следствие, способствует изменению климата. Но сколько дополнительного газа это привносит в атмосферу, каков его точный вклад в глобальное потепление — это просто невозможно подсчитать.
Чем опасен для человека микропластик в воздухе?
Елизавета Меринова: Ученые все больше исследуют влияние микропластика на здоровье людей. Мы значительно продвинулись вперед по сравнению с 2019 годом, когда Всемирная организация здравоохранения опубликовала свой доклад с громкой мыслью, что у нас пока недостаточно данных о том, как микропластик сказывается на организме человека.
У ученых есть понимание, что пластмассы в целом токсичны, как и вещества, которые используются при их производстве. Ну и, наконец, не стоит забывать, что микропластик может абсорбировать различные загрязнители из атмосферы, в том числе тяжелые металлы.
Есть исследования, которые показывают, что микропластик негативно сказывается на лёгких, в том числе может способствовать более тяжелому течению болезней вроде пневмонии.
Но в последнее время наибольшее беспокойство лично у меня вызывает даже не это. Появляются статьи о том, что микропластик может влиять на ментальное здоровье, на мозг и его способности. К примеру, недавно ученые показали, что микрочастицы могут способствовать развитию нейродегенеративных заболеваний.
Можно ли как-то убрать микропластик из воздуха?
Анна Весман: Удалить из облаков и окружающей среды микропластик, который уже образовался, невозможно. Нет ни технологий, ни необходимого финансирования. Поэтому важно бороться с причиной его возникновения. Важно убрать или хотя бы сократить источники его возникновения, после чего, возможно, он постепенно исчезнет из атмосферы без дополнительных усилий со стороны человечества.
Елизавета Меринова: Попытка убрать микропластик из облаков — это действительно что-то из области фантастики. Технологии, конечно, не стоят на месте, но пока они сосредоточены на сборе микропластика в других средах. К примеру, пылесосы, которые призваны собирать микропластик, возникающий из-за истирания автомобильных шин. Или есть эксперименты с роботами-рыбками, которые могут собирать микропластик в воде.
Но это выглядит как вычерпывание воды из переполненной ванны при открытом кране. Первоочередная задача — предотвращать попадание микропластика в окружающую среду. Сокращать производство пластика и микропластика в глобальном масштабе.
Что будет если этого не делать? Ждать ли нам облаков из микропластика? Облака — нет, весь микропластик рано или поздно обрастает другими частицами и падает вниз. Поэтому куда более реалистичным сценарием выглядит растущие острова из микропластика в море и все больше растущее загрязнение почвы.
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