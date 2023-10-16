Микропластик теперь найден и в облаках! Как он туда попал? А можно ли его оттуда достать?

Как микропластик вообще мог оказаться в облаках?

Анна Весман: Микропластик в облаках обнаруживается не впервые. В последние годы по этому поводу опубликовано сразу несколько научных работ наших коллег из Европы и Новой Зеландии. Вообще тот факт, что микропластик содержится в атмосфере, известен довольно давно. Это как раз один из главных путей его попадания в удаленные регионы. Микрочастицы, так же как пыль и сажа, переносятся воздушными массами на значительные расстояния. В частности, их находили в свежевыпавшем снеге на архипелаге Шпицберген и Альпийском высокогорье.

Попадать в атмосферу пластик может из различных источников. Например, из океана. Когда волна обрушается, возникает водная пыль, ветром ее сдувает с поверхности воды в атмосферу. Также микропластик может попадать в атмосферу с городской пылью — в качестве микростружки от шин, с мусорных полигонов и промышленных объектов. Важно отметить, что основными причинами возникновения микропластика по-прежнему остаются одноразовые пластики и неразумное обращение с отходами.