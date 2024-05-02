Сибирь и Урал затопило: прорыв дамбы и паводки. А не грозит ли Петербургу такое? Наши защитные сооружения выдержат?

Почему вообще в России в этом году такие сильные паводки?

Игорь Винокуров, преподаватель кафедры инженерной гидрологии Института гидрологии и океанологии РГГМУ: Начнем, пожалуй, с того, что использовать слово «паводок» в данном случае некорректно. В традиции русскоязычной гидрологии сложились два термина — «паводок» и «половодье». Исторически слово «половодье» исходит из словосочетания «полная вода», то есть «разлив». Основное отличие этих терминов в том, что половодье происходит в одном районе примерно в одни и те же сроки из года в год и вызвано одними и теми же причинами. В нашем случае — это весеннее таяние снега. А паводок может случаться в любое время года и вызывается другими различными причинами — оттепелями, ливнями…

Марина Богдан, начальник отдела гидрологических и морских прогнозов ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: В результате сочетания ряда гидрометеорологических условий произошло катастрофическое наводнение в бассейне реки Урал. Одним из основных факторов, влияющих на будущее половодье, являются осадки. В бассейне реки Урал избыток осадков наблюдался с августа 2023-го. Вышедший каспийский циклон с сильными дождями 27 марта ускорил весенние процессы в бассейне реки. Началось интенсивное снеготаяние, резкий подъем уровней воды, и, как следствие, катастрофическое наводнение.