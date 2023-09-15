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Более 4,5 тысяч памятников Петербурга могут уйти под воду к концу столетия

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Это связано с климатическими изменениями. И на их защиту может потребоваться около 500 млрд рублей.

Shutterstock.com

«Если не будем учитывать климатические изменения, то к концу XXI века практически вся историческая часть города, а это более 4,5 тысячи памятников, дворцов, сооружений — крупных реально памятников — будут подвержены этому негативному воздействию», — сообщил зампредседателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды Петербурга Иван Серебрицкий на международной конференции в Карельском научном центре РАН,

По словам Серебрицкого, на защиту памятников в исторической части Петербурга может потребоваться около 500 млрд рублей, пишет ТАСС. Наводнение в список 17 наиболее значимых климатических рисков для Петербурга.

Также среди рисков «весьма опасного уровня» указывают жару и ураганы. Чиновник напомнил, что летом прошлого года в акватории Невской губы сила ветра доходила до 30 метров в секунду, что приближено к ураганным значениям.

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