Таяние ледников в Антарктике угрожает городам России — в первую очередь Петербургу. И вот почему

Красноярск, расположенный на 127 метрах над уровнем моря, и Новосибирск, расположенный на 86 метров выше уровня моря, при повышении океана на 25 метров не будут затронуты. Однако есть города и целые государства, расположенные на берегу океана, существование которых напрямую зависит от изменения его уровня.

«В России от глобального повышения уровня моря могут пострадать Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону. От соленой морской воды пострадает сельское хозяйство, поскольку капиллярный подъем воды, содержащей соль, сделает непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур тысячи гектаров почв на побережье», — приводит ТАСС слова директора Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслана Шарафутдинова.

По словам ученого, повышение уровня океана даже на 0,3 метра сделают около 70% территории Мальдивских островов непригодной для жизни. Однако уровень океана повышается и без таяния ледников — а из-за постепенного роста температур мирового океана. По сравнению с 1900 годом уровень, его уровень повысился на 21 сантиметр. Ежегодный же рост составляет 3 миллиметра.