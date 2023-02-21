Таяние ледников в Антарктике угрожает городам России — в первую очередь Петербургу. И вот почему

Их площадь в последние годы быстро сокращается — в результате того, что температура на их территории стала выше на 4-9 градусов, чем в прошлые столетия. Особые опасения климатологов вызывают ледники Туэйтса и Пайн-Айленд, расположенные на западном побережье континента — это наиболее крупные ледовые массивы Антарктики.
Красноярск, расположенный на 127 метрах над уровнем моря, и Новосибирск, расположенный на 86 метров выше уровня моря, при повышении океана на 25 метров не будут затронуты. Однако есть города и целые государства, расположенные на берегу океана, существование которых напрямую зависит от изменения его уровня.
«В России от глобального повышения уровня моря могут пострадать Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону. От соленой морской воды пострадает сельское хозяйство, поскольку капиллярный подъем воды, содержащей соль, сделает непригодными для выращивания сельскохозяйственных культур тысячи гектаров почв на побережье», — приводит ТАСС слова директора Института экологии и географии Сибирского федерального университета Руслана Шарафутдинова.
По словам ученого, повышение уровня океана даже на 0,3 метра сделают около 70% территории Мальдивских островов непригодной для жизни. Однако уровень океана повышается и без таяния ледников — а из-за постепенного роста температур мирового океана. По сравнению с 1900 годом уровень, его уровень повысился на 21 сантиметр. Ежегодный же рост составляет 3 миллиметра.
Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин рассказал, грозит ли Петербургу затопление в случае глобального потепления. Ученый и соавтор доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата также отметил, что прогнозировать возможные подтопления необходимо исходя из множества факторов — уровень подъема океана осложнен подводным рельефом, динамикой подводных вод и темпами расширения воды. Таким образом для разных регионов разница в подъеме уровня воды может составить около 30%. Но если затопление и произойдет, посмотрите, как оно будет выглядеть — в изображениях от Greenpeace.
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