Ученые: пыль и озон в воздухе в ближайшие годы убьют больше людей, чем коронавирус в пандемию. Что!? Да!

Три миллиона семьсот тысяч человек — примерно столько людей стали жертвами загрязнений воздуха в 2012 году. С тех пор прошло целое десятилетие, проблема экологии обсуждается на самом высоком уровне, а коронавирусные ограничения на время сократили объем вредных выбросов.

Тем не менее проблема, кажется, только усугубляется. Так, в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, грязный воздух стал причиной преждевременной смерти уже порядка четырех миллионов двухсот тысяч человек. На полмиллиона больше, чем в начале прошлого десятилетия.

Такие цифры приводят в начале своей статьи ученые одного из старейших и престижнейших научных центров Дании — Орхусского университета. «Чтобы поместить эти данные в контекст, — продолжают исследователи, — [ежегодное] число преждевременных смертей превышает [общее] количество смертей, связанных с COVID-19, с начала пандемии».

Причем главным загрязнителем воздуха, как ни удивительно, является не двуокись азота, не сернистый газ, а мелкодисперсная пыль. Она уже сейчас ответственна за миллионы смертей, но, пишут датские ученые, в ближайшие десятилетия число ее жертв будет только расти.