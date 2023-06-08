Ученые: пыль и озон в воздухе в ближайшие годы убьют больше людей, чем коронавирус в пандемию. Что!? Да!

Говоря о загрязнении воздуха, традиционно вспоминают о выхлопных газах и выбросах опасных предприятий. Но одним из главных загрязнителей воздуха является пыль. Мельчайшие частицы попадают в организм при вдохе и способствуют развитию целого ряда заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. Уже сейчас преждевременная смертность, связанная с пылью, оценивается в 4 млн человек в год, а к середине века может вырасти еще вдвое! Об этом говорится в недавнем исследовании одного из старейших и престижнейших научных центров Дании — Орхусского университета. Как пыль становится опаснее коронавируса? И можно ли что-то с этим сделать? Максимально коротко и понятно пересказываем выводы специалистов из Дании.
Три миллиона семьсот тысяч человек — примерно столько людей стали жертвами загрязнений воздуха в 2012 году. С тех пор прошло целое десятилетие, проблема экологии обсуждается на самом высоком уровне, а коронавирусные ограничения на время сократили объем вредных выбросов.
Тем не менее проблема, кажется, только усугубляется. Так, в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, грязный воздух стал причиной преждевременной смерти уже порядка четырех миллионов двухсот тысяч человек. На полмиллиона больше, чем в начале прошлого десятилетия.
Такие цифры приводят в начале своей статьи ученые одного из старейших и престижнейших научных центров Дании — Орхусского университета. «Чтобы поместить эти данные в контекст, — продолжают исследователи, — [ежегодное] число преждевременных смертей превышает [общее] количество смертей, связанных с COVID-19, с начала пандемии».
Причем главным загрязнителем воздуха, как ни удивительно, является не двуокись азота, не сернистый газ, а мелкодисперсная пыль. Она уже сейчас ответственна за миллионы смертей, но, пишут датские ученые, в ближайшие десятилетия число ее жертв будет только расти.
Пыльный монстр
В своем исследовании датчане говорят не о любой пыли — они сосредотачиваются на так называемых мелкодисперсных частицах величиной меньше 2,5 микрометров. В англоязычной научной литературе и докладах экологов их называют PM2.5. Такие частицы невозможно разглядеть невооруженным глазом, но тем не менее они крайне опасны, поскольку могут глубоко проникать в дыхательные пути, а оттуда — в кровеносную систему.
Это может приводить к хронической обструктивной болезни легких, ишемической болезни сердца и другим опасным болезням, которые в конечном итоге приводят к преждевременной смерти.
Главный источник этой пыли — сажа, образующаяся при горении. Причем горении всего: деревьев при лесных пожарах, угля в котельной и даже топлива в дизельном двигателе. Впрочем, свою лепту вносят металлургические заводы, угольные шахты, производства кирпича и цемента и порты и грузовые железнодорожные терминалы, где пересыпают сыпучие грузы.
Коварство PM2.5 заключается в том, что эту пыль не разглядеть невооруженным глазом (такие частицы примерно в два раза меньше пределов возможностей нашего глаза). Что еще хуже — ее не способно уловить большинство промышленных фильтров. Поэтому, даже если, скажем, завод пытается заботиться о природе и очищает свои выбросы, крошечные частицы сажи размером в считанные микрометры все равно могут попадать в воздух из его труб. При этом такая взвесь очень плохо оседает и может переноситься ветрами на огромное расстояние.
Наконец, у мелкодисперсной пыли есть еще одно неприятное свойство. Она не только опасна сама по себе, поскольку может механически повреждать дыхательные пути. Она может также содержать в себе опасные химические соединения. К примеру, сажа — это углерод, который является отличным сорбентом. Поэтому токсичные продукты горения прямо в воздухе прекрасно прилипают к ее частицам.
Опасный озон
Все знают, что озоновый слой — это часть атмосферы Земли, которая защищает планету от солнечной радиации. Однако озон хорош для человека только там — на высоте в несколько десятков километров. Если же он появляется непосредственно у поверхности планеты (так называемый приземный озон), это несет угрозу людям.
Озон относится к веществам первого класса опасности. Он поражает дыхательные пути, угнетает рост растений. Также газ имеет мутагенные и канцерогенные свойства.
Основных механизмов появления озона в воздухе, которым мы дышим, два. Во-первых, летом в сильную жару некоторое количество этого газа может спускаться из верхних слоев атмосферы к земле. К примеру, именно этим объяснялся резкий скачок содержания озона в Москве летом 2021 года.
Однако дело не только в естественных процессах, появление опасного газа может также быть следствием большого содержания автомобильных выхлопов в воздухе. Под воздействием солнечных лучей из выхлопных газов также может выделяться озон.
Цена пыли
О самых разных негативных последствиях наличия в воздухе мелкодисперсной пыли было известно уже давно (к примеру, ученые показывали, что она даже может негативно влиять на умственные способности людей). Задачей датских ученых было оценить, сколько преждевременных смертей может оказаться на счету MP2.5 и озона к середине столетия. Для этого они использовали сложные математические модели, которые позволяют прогнозировать уровень смертности от различных причин и объем загрязнения воздуха из разных источников: сельское хозяйство, энергетика, промышленность, транспорт.
Поскольку количество пыли и озона в воздухе напрямую связано с деятельностью человека, авторы статьи рассчитали примерное количество жертв для трех сценариев. В первом — к 2040 году человечество сможет резко сократить уровень выбросов. Во втором — падение тоже будет, но окажется не таким существенным. В третьем — выбросы сажи к 2040 еще вырастут и стабилизируются только к 2050-м годам.
Расчеты ученых показывают, что активность борьбы с выбросами будет существенно влиять на смертность от озона и мелкодисперсной пыли. Так, при самом оптимистичном сценарии она сократится на 37% уже к 2030 году. А к 2050-му она упадет на 57% (таким образом, к середине века эти факторы будут ответственны «всего» за 2 млн смертей ежегодно). Если выбросы будут сокращаться не так активно, то и смертность снизится лишь на 30% к 2050-му году. А вот если человечество не будет бороться с сажей, пылью, и автомобильными выхлопами, число жертв MP2.5 и озона не только не сократится, а еще вырастет на целых 23% к середине века. Таким образом, ежегодное число смертей от этих факторов вплотную приблизится к общему количеству жертв пандемии коронавируса.
Кажется, что выводы относительно первых двух сценариев должны вселять оптимизм. Однако приведенные выше данные имеют одну важную оговорку — они актуальны только в том случае, если численность населения планеты будет сохраняться на уровне 2015 года. Если же население будет расти ожидаемыми темпами, то количество жертв пыли будет увеличиваться в абсолютных цифрах даже при активной борьбе с выбросами (на 2—5 млн человек в зависимости от сценария). Впрочем, если должных мер предприниматься не будет, количество жертв озона и PM2.5 возрастет на 11,2 млн человек в год, почти в три раза превзойдя смертность в ходе пандемии.
Кстати, новая пандемия какого-то респераторного заболевания также может еще усугубить ситуацию. Хотя сами датские ученые об этом не пишет, журнал Forbes обращает внимание — последние исследования показывают, что тот же Covid-19 тяжелее переносился теми, кто каждый день дышал грязным воздухом.
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