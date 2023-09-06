«Мы никогда такого не видели»: порядка 10 000 птенцов императорских пингвинов погибли из-за таяния льдов в Антарктике

Что случилось?

В самом конце августа англо-французская команда исследователей опубликовала научную статью с тревожным заголовком «Рекордно низкий уровень антарктического морского льда привел к катастрофическому провалу размножения императорских пингвинов в 2022 году». Новость об этой работе сразу подхватили СМИ по всему миру: от Великобритании до Индии.

Это неудивительно — по данным ученых, погибнуть могли порядка 10 тысяч птенцов. Полностью без потомства в этом году, вероятно, остались четыре из пяти колоний императорских пингвинов в центральной и восточной части моря Беллинсгаузена (оно омывает Антарктиду с запада). К такому выводу исследователи пришли, проанализировав спутниковые снимки, — этот метод используется для отслеживания популяции пингвинов с конца 2000-х годов.

Особое звучание истории придал тот факт, что ранее ученые не становились свидетелями такого большого по масштабам бедствия. За четыре последних года в этой части Антарктики потомство теряла только одна колония императорских пингвинов, и произошло это лишь однажды.