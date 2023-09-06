«Мы никогда такого не видели»: порядка 10 000 птенцов императорских пингвинов погибли из-за таяния льдов в Антарктике

Ученые сообщили о, возможно, главной экологической драме года. Рекордное таяние льда в Антарктике убило порядка 10 000 птенцов императорских пингвинов. Потомство не смогли вывести четыре из пяти колоний этого вида в центральной и восточной части моря Беллинсгаузена. Это первый подобный случай в истории наблюдений, но, опасаются исследователи, далеко не последний. По их мнению, глобальное потепление ставит императорских пингвинов под реальную угрозу исчезновения.
Что случилось?
В самом конце августа англо-французская команда исследователей опубликовала научную статью с тревожным заголовком «Рекордно низкий уровень антарктического морского льда привел к катастрофическому провалу размножения императорских пингвинов в 2022 году». Новость об этой работе сразу подхватили СМИ по всему миру: от Великобритании до Индии.
Это неудивительно — по данным ученых, погибнуть могли порядка 10 тысяч птенцов. Полностью без потомства в этом году, вероятно, остались четыре из пяти колоний императорских пингвинов в центральной и восточной части моря Беллинсгаузена (оно омывает Антарктиду с запада). К такому выводу исследователи пришли, проанализировав спутниковые снимки, — этот метод используется для отслеживания популяции пингвинов с конца 2000-х годов.
Особое звучание истории придал тот факт, что ранее ученые не становились свидетелями такого большого по масштабам бедствия. За четыре последних года в этой части Антарктики потомство теряла только одна колония императорских пингвинов, и произошло это лишь однажды.
Почему это произошло?
Императорские пингвины, подобно многим животным, обитающим в Арктике и Антарктике, очень сильно зависят от мощного слоя морского льда, который в нормальных условиях надежно прикреплен к берегу Южного континента. В марте-апреле птицы выбирают на этом льду место для гнездования. Затем они откладывают яйца, из которых к сентябрю вылупляются птенцы.
Сразу после рождения юные пингвины еще не имеют шикарного черно-белого оперения, которое надежно защищает их от воды и холода. Поэтому первые месяцы жизни птенцы находятся на берегу. Если в это время они окажутся в ледяной воде, то у них не будет ни одного шанса выжить. Именно поэтому пингвинам крайне важно, чтобы под их ногами был крепкий прибрежный лед хотя бы с апреля по декабрь, а в идеале — с марта по январь.
Мария Гаврило
Ведущий научный сотрудник Лаборатории «Арктик-шельф» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ):
В отличие от всех других видов императорские пингвины в норме выводят птенцов на припайном льду. Зимой они насиживают, или точнее сказать настаивают, яйца, держа и обогревая их на лапах, и затем там же на льду выкармливают птенцов. Если поддерживается средняя климатическая норма, то припай стоит достаточно долго для того, чтобы императорские пингвины успевали выкормить малышей, чтоб они покрылись перьями и уплыли в океан до того времени, когда они сами смогут принять участие в размножении.
В 2022 году льда в Антарктиде оказалось рекордно мало, и разрушаться он начал очень рано — уже в ноябре, задолго до того, как птенцы были готовы самостоятельно плавать. В одном месте птенцы не оказались в воде, но кромка льда обломилась таким образом, что взрослые особи не смогли вернуться к птенцам из моря. В результате четыре из пяти колоний императорских пингвинов в центральной и восточной части моря Беллинсгаузена полностью или почти полностью потеряли потомство.
Лишь одному сообществу пингвинов, за которым следили исследователи, повезло. Лед под их ногами стал активно таять лишь к началу декабря. А полностью ледник разрушился перед самым Новым годом. В результате в ходе аэрофотосъемки, выполненной с вертолета круизного судна Commandant Charcot, на этом месте удалось обнаружить 228 взрослых особей и 820 птенцов.
«Мы никогда не видели, чтобы императорские пингвины не размножались в таком масштабе за один сезон. Потеря морского льда в этом регионе во время антарктического лета сделала маловероятной возможность выживания птенцов», — рассказал журналистам один из авторов исследования Питер Фретвелл.
Что будет дальше?
Как объяснила «Собака.ru» ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило, данный трагический эпизод сам по себе не способен нанести катастрофический ущерб популяции императорского пингвина. «Этот вид живет достаточно долго — 15–18 лет. Малыши появятся в следующем сезоне и, если успешно повзрослеют и покинут колонию, готовые к самостоятельной жизни, впоследствии смогут пополнять ее ряды», — говорит Гаврило. Однако она же добавляет, что «случаи, подобные 2022 году, с ранним отрывом или таянием припая на фоне общего потепления климата Земли становятся более частыми».
Мария Гаврило
Ведущий научный сотрудник Лаборатории «Арктик-шельф» Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ):
Императорский пингвин — один из наиболее уязвимых видов в Антарктике. Если такие явления станут регулярными, это может представлять для популяции серьезную опасность. Но императорские пингвины, как и все морские птицы, живут долго и приспособлены к тому, чтобы дождаться благоприятных условий, чтоб вырастить потомство. Вопрос в том, смогут ли они адаптироваться к климатическим изменениям? Во многом это зависит от того, насколько часто и масштабно будут сокращаться припайные льды.
Примерно в том же духе комментируют ситуацию и сами авторы исследования. «Мы знаем, что императорские пингвины очень уязвимы в условиях потепления климата, а текущие научные данные свидетельствуют о том, что такие экстремальные явления, как исчезновение морского льда, станут более частыми и широко распространенными», — сказал журналистам Питер Фретвелл.
В своей статье Фретвелл и его коллеги напоминают, что императорские пингвины уже не раз показывали способность адаптироваться к меняющимся условиям. К примеру, популяции моря Уэдделла (на северо-западе Антарктиды) после того, как лед в тех местах перестал подходить для выращивания птенцов, в 2016 году переместились на 85 километров к югу — туда, где припай был более стабильным. «Однако такая стратегия будет невозможна, если места размножения станут непригодными в региональном масштабе», — констатируют авторы статьи.
Международный союз охраны природы уже включил императорских пингвинов в категорию видов, находящихся под угрозой исчезновения. По некоторым данным, к концу века почти 90% колоний этих птиц могут оказаться практически вымершими.
Кого это еще может коснуться?
Изменения климата грозят не только императорским пингвинам. С катастрофическими проблемами могут столкнуться и другие виды, так или иначе связанные с Антарктикой. По прогнозам орнитологов, учащающиеся волны жары в Южном полушарии в ближайшие полвека грозят уничтожить одну из крупнейших колоний магеллановых пингвинов, которые часть года проводят на Аргентинском побережье.
В 2022 году ученый Дуглас Краузе сообщил о том, что популяция морских котиков Южных Шетландских островов стремительно сокращается. По его подсчетам, с 2007 года на местном мысе Ширрефф этих животных стало на 86% меньше. Он тогда подчеркивал, что исчезновение шетландских котиков тяжело ударит по всему поголовью этих животных, обитающих в Антарктике. Ведь именно эта популяция отличалась особым генетическим разнообразием, что было особенно важно, учитывая то, как сильно южные морские котики пострадали от охотников в XIX веке.
Наконец, еще в 2019 году ученые показали, что климатические изменения могут ударить и по различным видам китов, живущих в Южном полушарии. В последние десятилетия благодаря запрету на добычу морских млекопитающих киты стали увеличивать свою популяцию. Однако, по прогнозу исследователей, к концу века они вновь столкнутся с падением численности популяции. Дело, как и в случае с пингвинами, в морском льду. С ним связана жизнь криля, который и составляет основу рациона морских гигантов.
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