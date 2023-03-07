Вокруг Антарктиды осталось рекордно мало льда! Что это значит? Как опасных айсбергов в море из-за этого может стать больше!

Что произошло?

Морской ледяной покров вокруг Антарктиды сократился до рекордной отметки. В конце февраля 2022 года его площадь составляла 1,92 млн квадратных километров. К 25 февраля 2023 года она сократилась до 1,79 млн квадратных километров, то есть более чем на 10%. Меньше льда вокруг Южного континента не было за всю историю наблюдений.

Более того, как пишет британская The Guardian, это уже третий антирекорд за последние шесть лет, что заставляет говорить о том, что налицо устойчивый тренд по снижению количества льда вокруг Антарктиды.

«Вероятно, мы начинаем видеть признаки значительного потепления и отступления морского льда [в Антарктиде]. Очень тревожно видеть, как [площадь льда] достигает этих уровней», — цитирует британское издание профессора Мэтта Инглэнда, океанографа и климатолога из Университета Нового Южного Уэльса.