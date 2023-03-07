Вокруг Антарктиды осталось рекордно мало льда! Что это значит? Как опасных айсбергов в море из-за этого может стать больше!

В начале марта ученые сообщили тревожную новость — количество морского льда вокруг Антарктиды сократилось до минимума за всю историю наблюдений. Его площадь за год уменьшилась на 11%! Что это говорит о процессе глобального потепления? Чем грозит людям? И почему заставляет еще больше переживать за «ледник судного дня», который способен за считанные десятилетия поднять уровень мирового океана на три метра. Разбираемся вместе с ведущим научным сотрудником Арктического и антарктического научно-исследовательского института, доцентом СПбГУ Алексеем Екайкиным.
Что произошло?
Морской ледяной покров вокруг Антарктиды сократился до рекордной отметки. В конце февраля 2022 года его площадь составляла 1,92 млн квадратных километров. К 25 февраля 2023 года она сократилась до 1,79 млн квадратных километров, то есть более чем на 10%. Меньше льда вокруг Южного континента не было за всю историю наблюдений.
Более того, как пишет британская The Guardian, это уже третий антирекорд за последние шесть лет, что заставляет говорить о том, что налицо устойчивый тренд по снижению количества льда вокруг Антарктиды.
«Вероятно, мы начинаем видеть признаки значительного потепления и отступления морского льда [в Антарктиде]. Очень тревожно видеть, как [площадь льда] достигает этих уровней», — цитирует британское издание профессора Мэтта Инглэнда, океанографа и климатолога из Университета Нового Южного Уэльса.
Что все это значит?
Алексей Екайкин: Сам по себе антирекорд можно назвать скорее символическим событием. Надо понимать, что площадь морского льда подвержена сильной межгодовой изменчивости. Поэтому в 2024-м количество морского льда вокруг Антарктиды может снова вырасти.
Важно другое — то, что минимальные значения зафиксированы несколько раз за последние годы. Это означает, что сокращение количества морского льда вокруг континента становится устойчивой тенденцией. Хотя раньше такого не наблюдалось. Мы уже много лет фиксируем уменьшение ледового покрова в Арктике, однако ситуация в Антарктике оставалась стабильной, количество льда даже чуть росло. Сейчас все меняется.
Это может свидетельствовать о качественно новом этапе в процессе глобального потепления, хотя и однозначно этого утверждать пока нельзя.
Какие угрозы может нести этот процесс?
Алексей Екайкин: Самые разные. Так, для Арктики хорошо изучено негативное влияние таяния льдов на морских млекопитающих — тюленей и медведей. Кроме того, на дне морского льда живут водоросли, которые являются стартовым звеном в огромной полярной пищевой цепочке. Есть основания предполагать, что сокращение площади морского льда в Антарктике также ударит по некоторым обитающим там видам.
Далее, таяние морского льда делает более уязвимыми континентальные ледники. Они становятся более подвержены штормам и другим разрушающим воздействиям. Как результат, от Антарктиды откалывается все больше опасных айсбергов. Хотя это меньшая из проблем, мы вполне научились следить за айсбергами со спутников и прогнозировать траекторию их движения по мировому океану.
Самое главное, что беспокоит ученых, это потенциальное повышение уровня мирового океана, которое происходит из-за таяния континентальных ледников. В частности знаменитого ледника Туэйтса, который часто называют «ледником судного льда». Ученые пристально наблюдают за ним и видят потенциально опасные и не вполне понятные процессы.
Даже если повышение температуры удастся остановить?
Алексей Екайкин: Да, в этом и есть смысл необратимого процесса. Если он начнется, то продолжает идти, пока система не придет в какое-то новое равновесие. И повлиять на этот процесс уже нельзя. В этом случае мы можем затормозить рост температуры на Земле, можем даже остановить, можем повернуть его вспять и добиться постепенного снижения температуры на планете, но этот процесс уже будет идти пока не остановится в силу своей внутренней логики.
Именно в этом беда глобального потепления. Мы можем пересекать некие точки невозврата, после которых климатические процессы будут идти уже непроизвольно, вне зависимости от наших дальнейших усилий. Возможно, несколько таких точек невозврата мы уже прошли, а какие-то еще нет. Именно поэтому следует сделать все, чтобы затормозить глобальное потепление, пока мы не перешли еще более серьезные точки невозврата.
Как мы сможем понять, что процесс необратимый?
Алексей Екайкин: Нам нужны более точные данные по морфологии ледников Антарктики. Нам нужно точнее знать их структуру, рельеф, какие там есть выступы, за которые ледник, отступая, может зацепиться, что затормозит его продвижение назад и может стать той самой точкой равновесия. Все эти данные должны быть положены в специальную математическую модель, на основе которой будут проведены расчеты.
Работы по получению этих сведений уже идут. В этом сезоне группа зарубежных коллег пробурили один из ледников насквозь. По предварительным данным они обнаружили, что донное таяние пока идет медленнее, чем можно было бы опасаться. Это хорошие новости, но однозначных ответов пока нет. Надеюсь, мы получим их в ближайшие годы.
Кроме того, важно следить за ледяным шельфом ледника Туэйтса. Не так давно был опубликован прогноз о том, что он будет разрушен в течение пяти лет. Осталось около трех лет, посмотрим, насколько это предсказание сбудется. Если да, это тоже довольно тревожный сигнал.
Плюс ученые сейчас внимательно изучают данные палеогеографии. Процесс таяния льдов происходит не первый раз. В прошлое межледниковье, около 120 тысяч лет назад, судя по всему, ледники Западной Антарктиды тоже были частично или полностью разрушены. Как показывают данные, температура на планете тогда было всего на 1—2 градуса выше. Это привело к тому, что уровень моря был на 6—10 метров выше! При температуре всего на пару градусов выше. Более внимательное изучение этих данных тоже даст нам множество дополнительной информации относительно того, в какой точке мы сейчас.
Что же делать?
Алексей Екайкин: Мировое сообщество должно прилагать усилия, чтобы остановить глобальное потепление до того, как мы перейдем все новые точки невозврата, которые запустят процессы, которые существенным образом изменят нашу жизнь.
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