Почти 200 стран подписали соглашение о защите мирового океана, по нему треть вод окажется под охраной. Что это значит?

Есть ряд региональных межправительственных соглашений, регулирующих лов отдельных видов, но отсутствие единой правовой основы и международного органа для регулирования использования биоресурсов (в первую очередь рыбных) в нейтральных водах, приводит к чрезмерной эксплуатации и истощению океана. Эта проблема обсуждалась 20 лет. И решить ее должно принятое Соглашение, которое в том числе направлено на создание морских ООПТ – морских охраняемых районов (МОР).

К участию в специальной конференции для разработки Соглашения с самого начала (в 2017 году была принята резолюция об учреждении конференции, а первая сессия состоялась в 2018 году) были приглашены все государства-члены ООН и стороны Конвенции ООН по морскому праву. Из года в год в ней участвовали делегации большинства стран.

Итогового списка стран, принявших соглашение, пока нет. Но все делегации, присутствовавшие на переговорах, согласились с предложением принять содержание договора как финальное и требующее уже технической редактуры и перевода. Как указано в самом Соглашении, оно будет открыто для подписания всеми государствами и региональными организациями экономической интеграции.