Почти 200 стран подписали соглашение о защите мирового океана, по нему треть вод окажется под охраной. Что это значит?

В начале марта порядка 200 стран мира подписали Договор об открытом море. Он позволяет взять под охрану почти треть мирового океана, а не чуть меньше 1,5%, как сейчас. Экологи и мировые СМИ в один голос называют соглашение «историческим». Что не удивительно, ведь обсуждения по этому поводу шли почти два десятка лет. Что это вообще за бумага? Почему ей уделяется столько внимания? И что будет запрещено делать в охраняемых водах. Об этом «Собака.ru» рассказала аналитик направления «Климат и энергетика» в российском Гринпис Елизавета Кадетова.
Что известно о новом соглашении по защите мирового океана?
Это соглашение на базе Конвенции ООН по морскому праву о сохранении и устойчивом использовании морского биологического разнообразия в районах за пределами действия национальной юрисдикции (коротко – Соглашение ООН о защите морского биоразнообразия в нейтральных водах) – это соглашение между странами о том, как справедливо и разумно с точки зрения устойчивого развития использовать морские биологические ресурсы в нейтральных водах – то есть акваториях, которые не принадлежат какой-либо стране. Нейтральные воды составляют около 2/3 Мирового океана, и сегодня там фактически возможна бесконтрольная и неустойчивая добыча ресурсов.
При этом важно отметить, что Соглашение не затрагивает территориальные воды или исключительные экономические зоны прибрежных стран. Например, воды, в которых проходит Северный морской путь.
Есть ряд региональных межправительственных соглашений, регулирующих лов отдельных видов, но отсутствие единой правовой основы и международного органа для регулирования использования биоресурсов (в первую очередь рыбных) в нейтральных водах, приводит к чрезмерной эксплуатации и истощению океана. Эта проблема обсуждалась 20 лет. И решить ее должно принятое Соглашение, которое в том числе направлено на создание морских ООПТ – морских охраняемых районов (МОР).
К участию в специальной конференции для разработки Соглашения с самого начала (в 2017 году была принята резолюция об учреждении конференции, а первая сессия состоялась в 2018 году) были приглашены все государства-члены ООН и стороны Конвенции ООН по морскому праву. Из года в год в ней участвовали делегации большинства стран.
Итогового списка стран, принявших соглашение, пока нет. Но все делегации, присутствовавшие на переговорах, согласились с предложением принять содержание договора как финальное и требующее уже технической редактуры и перевода. Как указано в самом Соглашении, оно будет открыто для подписания всеми государствами и региональными организациями экономической интеграции.
Говорят, что теперь треть океана станет охраняемой, что это значит?
Соглашение дает юридическую основу для создания морских охраняемых районов в нейтральных водах, то есть определяет процедуру их создания.
Для справки: в 2016 году Всемирный конгресс по охране природы предложил странам поставить перед собой цель: взять под защиту 30% Мирового океана к 2030 году (так называемая цель 30x30), чтобы обратить вспять результаты неблагоприятного воздействия человека на природу, повысить устойчивость к изменению климата и сохранить здоровье океана в долгосрочной перспективе. Такая рекомендация основывается, с одной стороны, на соответствующей цели устойчивого развития ООН на период до 2030 года о сохранении и рациональном использовании океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития. А с другой – на научных исследованиях (2013 год и 2016 год), на которые ссылается Всемирный конгресс в своей резолюции.
В них анализируется эффективность МОР для защиты природы и оптимальная территория, которая должна быть защищена для достижения природоохранных целей и устойчивого использования ресурсов. В декабре 2022 года цель 30х30 была официально закреплена в Глобальной рамочной программе о сохранении биоразнообразия по итогам Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии. Сегодня, по данным ООН, под такой защитой находится 10% морских зон. Только что принятое "океанское" Соглашение (о котором мы и говорим) — это юридический инструмент достижения этой цели. Без него это было бы практически невозможно.
Какие территории будут охраняться? И что там будет запрещено?
Соглашение не описывает конкретный сценарий создания МОР. Оно подразумевает создание экологически репрезентативной сети охраняемых районов, то есть такого расположения МОР, чтобы охватить защитой максимальное количество морских видов животных и растений. Морской охраняемый район по Соглашению — это «географически обозначенный морской район, который создается и обустраивается для достижения конкретных долгосрочных и касающихся биоразнообразия природоохранных целей и может предусматривать в надлежащих случаях устойчивое использование, если таковое не противоречит природоохранным целям».
Проще говоря, это районы, которые в большей или меньшей степени защищены от прямого воздействия человека, например, от рыболовства, бурения нефтяных скважин, глубоководной добычи полезных ископаемых. Но где они будут, как будут управляться и какие конкретно виды деятельности там будут разрешены – предмет отдельных решений, процедура принятия которых описана в Соглашении. Таким образом, Соглашение – необходимый и важнейший, но не единственный шаг на пути к появлению сети МОР. Государствам-сторонам Соглашения и неправительственным природоохранным организациям еще предстоит проделать большую работу по созданию МОР. Гринпис будет содействовать этому. В отчете-исследовании «30x30: План защиты океанов» показано, как могла бы выглядеть глобальная сеть морских заповедников.
Чего хотят добиться страны-подписанты?
Согласно преамбуле к соглашению, стороны руководствуются необходимостью согласованного и коллективного решения проблемы утраты биоразнообразия и деградации морских экосистем из-за воздействия изменения климата, закисления океана, пластикового и иного загрязнения и неустойчивой добычи ресурсов, а также стремлением к установлению справедливого и равноправного международного экономического порядка, учитывающего интересы и потребности человечества в целом и особые интересы и потребности развивающихся государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю.
По факту это означает поиск баланса и учет как сохранения биоразнообразия, так и экономической устойчивости прибрежных стран, которые зависят от использования биоресурсов, в первую очередь рыбного промысла.
Каков шанс достигнуть этих результатов?
Ответ зависит от множества факторов и главный – готовность правительств (именно они голосуют за создание МОР). Эта готовность зависит от того, насколько голос ученых и гражданского общества перевесит интерес компаний (в первую очередь рыбной промышленности), которые безусловно влияют на позицию своих правительств. Дальше можно только прогнозировать, основываясь на динамике позиций разных стран.
Хорошая новость заключается в том, что количество стран, занимающих позицию против создания МОР не так велико. И есть успешный опыт, когда страны смогли договориться по таким вопросам. Пример – мораторий на рыбный промысел в открытом море Северного ледовитого океана, который поддержали не только прибрежные арктические страны, но и такие крупные игроки, как Китая и Южная Корея. Поэтому можно предположить, что шансы достаточно высокие. Но тут есть важный момент. Прежде чем Соглашение начнет работать, нужна его ратификация не менее чем 60 странами.
Почему это важно?
Планета стремительно теряет биоразнообразие, то есть навсегда исчезают животные и растения. Обеднение генофонда – это удар по всей планетарной экосистеме.
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