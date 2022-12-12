ООН готовит первое в истории соглашение о борьбе с пластиковым загрязнением! Что это значит? Одноразовую тару и пакеты запретят?

В скором времени в мире может появиться еще одно соглашение, нацеленное на защиту окружающей среды. Оно коснется производства и использования пластика. Планируется, что его нормы будут обязательны для всех стран, которые подпишут документ. Что именно могут запретить: пластиковые бутылки, одноразовые пакеты, промышленную пластмассу? Как это скажется на доступности товаров и сможет ли выполнить эти требования Россия? Об этом мы спросили Анну Крюкову, экспертку проекта «Ноль отходов» в российском отделении Гринпис, которая была наблюдательницей на переговорах по новому соглашению, а также координатора отдела ассоциации «РазДельный Сбор» Анну Смирнову.
ООН готовит первое соглашение о пластике — что это значит?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): В марте этого года на заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде страны приняли резолюцию о необходимости создания глобального соглашения для борьбы с пластиковым загрязнением. В резолюции сказано, что договор должен охватить полный жизненный цикл пластика, то есть регулировать не только утилизацию, но также его производство и использование, и быть юридически обязательным для подписавших сторон.
Однако принятие резолюции — первый шаг к созданию договора. В ней лишь только намечен основной вектор того, что может быть прописано в соглашении, и пока страны никакие сутевые обязательства на себя не брали. Первый раунд переговоров по разработке соглашения прошел в этом декабре в Уругвае. Первое заседание во многом носило процедурный и подготовительный характер — страны обсуждали, как лучше выстроить работу на будущих встречах, как эффективно включить негосударственных акторов в процесс, обменивались общим видением того, каким должен быть глобальный пластиковый договор.
Зачем это нужно?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): В 2017 году ООН объявила пластиковое загрязнение глобальной проблемой, и этот кризис продолжает усугубляться: к 2040 году количество пластика, попадающего в водные экосистемы, может устроиться. При этом лишь около 9% произведённого во всём мире пластика было переработано.
Ни уборкой, ни упованием на одну лишь переработку проблему пластикового загрязнения не решить, поэтому на переговорах многие страны, особенно те, что непосредственно страдают от пластикового загрязнения, выступили за регулирование производства и использования пластика.
Анна Смирнова
Координатор отдела ассоциации «РазДельный Сбор»:
Пластик — очень востребованный материал, в основном потому, что большая часть изделий из него являются одноразовыми: пластиковая посуда, бутыки, пакеты. Значительная часть упаковки расчитана на то, что будет использоваться один раз. Соответственно постоянно увеличивающееся потребление приводит к постоянному росту количества отходов. В результате мы видим, что в мировом океане есть острова из пластика, что пластик находят в Арктике, в Антарктике и вообще в местах, где, кажется, и не ступала нога человека.
Что именно могут ограничить?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): После первого раунда переговоров по разработке соглашения в Уругвае в декабре стало ясно, что на некоторые вещи государства смотрят по-разному, а значит, заранее сказать, будут ли там зафиксированы квоты на производство пластика, запрещены опасные виды полимеров, какие обязательства будут прописаны — пока невозможно.
А если использование пластика ограничат, во что мы будем класть покупки, из чего пить газировку?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): Если в договоре действительно будет зафиксированы целевые показатели по ограничению производства пластика, это не означает, что он сразу полностью исчезнет из нашей жизни. Скорее всего, ограничения в первую очередь коснутся так называемых "проблемных" видов пластика — токсичных полимеров и трудноперерабатываемых одноразовых изделий. Например, это многослойная упаковка типа дойпак, подложки для продуктов, саше-пакеты.
Договор будет более действенным, если в нём дополнительно будут зафиксированы целевые показатели по доступности для людей многоразовых и безупаковочных решений, которые заменят одноразовые пластиковые товары и упаковку. Например, если страны договорятся, что необходимо определённый процент полок в магазинах переоборудовать для продажи продуктов в диспенсерах: орехов, круп, напитков.
Так мы сможем покупать любимые напитки и продукты в таре для повторного использования и не создавать ненужный мусор. И сохраним привычный уровень комфорта. На индивидуальном уровне многое можно делать уже сейчас, например, складывать покупки в свои многоразовые сумки, фрукты и овощи — в экомешочки.
Когда соглашение может начать действовать?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): Итоговый вариант текста соглашения должен появиться к концу 2024 года, подписать его планируют в 2025 году, а непосредственно вступление в силу зависит от того, что будет прописано в договоре. При этом, если страны не смогут договориться о чём-то принципиальном, процесс может затянуться.
Какие сейчас есть вопросы к этому соглашению и его подготовке?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): На переговорном процессе в Уругвае участвовали производители нефтехимической продукции, которые непосредственно виновны в пластиковом загрязнении, ведь 99% пластика сделано из ископаемого сырья — нефти и газа. Представители гражданского общества призвали исключить их из процесса, так как такие компании заинтересованы в принятии менее амбициозного, а значит и менее эффективного с точки зрения охраны окружающей среды и прав человека соглашения.
Анна Смирнова
Координатор отдела ассоциации «РазДельный Сбор»:
Идея простого запрета пластика, ограничения его производства кажется не очень здравой. Если мы не изменим парадигму потребления, то количество отходов не сократится. Рынок просто подстроится и вместо пластиковой упаковки у нас будет одноразовая бумажная, стеклянная или биоразлагаемая упаковка. Нужно бороться не с пластиком как материалом, а с идеей одноразовой тары.
Если же говорить об ограничениях именно производства, то, возможно, следовало бы стандартизировать пластиковую упаковку. То есть перейти от более чем десятка видов пластика, к пяти видам — то есть напитки будем разливать в ПЭТ-бутылки, всю бытовую химию — полиэтилен, все пакеты делать еще из такого-то вида пластика.
Насколько серьезна проблема пластика в России? Наша страна сможет выполнить требования соглашения?
Анна Крюкова (Гринпис Россия): В России половина коммунальных отходов приходится на пластиковые изделия, при этом, по данным на 2017 год (более свежие данные найти сложно), из всего потока отходов потребления на переработку отправляют всего 12% пластика.
Пластиковое загрязнение не знает границ, и для России оно также актуально. Одноразовыми пластиковыми изделиями (окурками, бутылками, упаковкой для еды) загрязнены берега Байкала, Белого, Балтийского, Чёрного, Охотского, Японского морей и Тихого океана — вместе с волонтёрами российский Гринпис в 2019-2020 годах проводили исследование состояния водных объектов.
Мусор путешествует — на российских берегах мы находили упаковку из Великобритании, Испании, Франции, Польши, Германии, Турции, США, Литвы, Беларуси. Чтобы остановить пластиковое загрязнение, необходимы скоординированные действия всех государств, в чём и должно помочь глобальное соглашение по производству и использованию пластика.
То, как Россия сможет выполнять обязательства соглашения, можно будет прокомментировать, когда будут финализированы положения договора.
Анна Смирнова
Координатор отдела ассоциации «РазДельный Сбор»:
Если договор на уровне ООН будет подписан, то там, скорее всего, будет предусмотрен переходный период. То есть мы не проснемся 1 января 2025 года в мире, где будет запрещены пластиковые бутылки или пакеты. При правильной политике Россия (если она, конечно, присоединится к этому соглашению) вполне успеет подстроится к новым требованиям.
У нас много перерабатывающих мощностей, они во-многом сейчас недозагружены. В случае необходимости эти мощности можно нарастить. Чего нам не хватает — отлаженной системы раздельного сбора, которая бы позволяла людям легко сортировать свои отходы, чтобы они направлялись на соответсвующие предприятия . Если рынку дадут отрегулировать эти вопросы, то мы не просто сможем выполнить требования соглашения, какие бы они ни были, но и получим дополнительные возможности для экономического роста и рабочие места за счет развития индустрии сортировки и переработки отходов.
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