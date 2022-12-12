ООН готовит первое в истории соглашение о борьбе с пластиковым загрязнением! Что это значит? Одноразовую тару и пакеты запретят?

ООН готовит первое соглашение о пластике — что это значит?

Анна Крюкова (Гринпис Россия): В марте этого года на заседании Ассамблеи ООН по окружающей среде страны приняли резолюцию о необходимости создания глобального соглашения для борьбы с пластиковым загрязнением. В резолюции сказано, что договор должен охватить полный жизненный цикл пластика, то есть регулировать не только утилизацию, но также его производство и использование, и быть юридически обязательным для подписавших сторон.

Однако принятие резолюции — первый шаг к созданию договора. В ней лишь только намечен основной вектор того, что может быть прописано в соглашении, и пока страны никакие сутевые обязательства на себя не брали. Первый раунд переговоров по разработке соглашения прошел в этом декабре в Уругвае. Первое заседание во многом носило процедурный и подготовительный характер — страны обсуждали, как лучше выстроить работу на будущих встречах, как эффективно включить негосударственных акторов в процесс, обменивались общим видением того, каким должен быть глобальный пластиковый договор.