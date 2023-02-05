85% загрязнений воздуха в Петербурге —выхлопные газы

Высокий процент выбросов от автомобилей в Петербурге объясняется и географическими особенностями — город имеет не лучшую дорожную инфраструктуру. А именно исторический центр имеет весьма ограниченные возможности для увеличения пропускной возможности дорог, что создает пробки, ведущие к увеличению объемов выбросов. Согласно исследованиям, в городах двигатель автомобиля работает 30% времени на холостом ходу, 30–40% с постоянной нагрузкой, 20–25% в режиме разгона и 10–15% в режиме торможения. При этом в среднем на холостом ходу автомобиль выбрасывает 5–7% окиси углерода к объему всего выхлопа, а в процессе движения с постоянной нагрузкой — только 1–2,5%. Если машина с объёмом двигателя 1,5 литра расходует за час движения по трассе 1 литр, то в пробке этот показатель может вырасти до 3 литров.

Но ситуацию спасает наличие в городе крупных водных артерий, которые в сочетании с западными ветрами частично компенсируют влияние мощного автотранспортного потока в центре. Еще одной возможностью для разрешения проблемы может стать — улучшение логистики посредством строительства развязок, дополнительных мостов и расширения трасс уменьшает количество пробок. Таким образом, строительство очередного моста через Неву будет ещё одним вкладом в оздоровление экологической ситуации в Петербурге, так как уменьшит километраж при ряде маршрутов и сократит пробки.

Уровни парниковых газов бьют все рекорды. Об этом говорится в отчете Всемирной метеорологической организации. Показатели двуокиси углерода, метана и закиси азота за прошлый год достигли новых максимумов.