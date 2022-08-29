Петербург оказался одним из самых загрязненных диоксидом азота городов. Можно ли доверять этому — разбирает эколог

Получается, переживать не стоит?

С позиции жителя мы не можем использовать этот доклад всерьез, потому что не знаем точной концентрации в конкретное время в определенном месте. Это максимально усредненные во времени и пространстве данные. Но это исследование очень важно для характеристики того, что происходит с атмосферой нашей планеты в разных частях. Данные любопытны с точки зрения ретроспективы (как изменяется концентрация диоксида азота в атмосфере с течением времени), а также Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. В будущем можно будет оценить, насколько деятельность человека и ее ограничение оказывают влияние на загрязненность атмосферы планеты. Но применительно к влиянию на здоровье людей в конкретном городе говорить на основе только этого документа преждевременно.

Какое исследование надо было бы провести?

Для оценки воздействия на человека загрязнения воздуха тем же диоксидом азота необходимо использовать, прежде всего, результаты инструментальных наблюдений. Здесь корректно было бы обратиться к данным автоматической системы мониторинга качества воздуха. Станции в автоматическом режиме с определенной периодичностью (или постоянно) фиксируют уровень загрязнения в конкретном месте. На основе этих данных и информации о погодных условиях можно моделировать распространение загрязнения, определять его источник. Именно такие наблюдения являются основой для оценки влияния загрязнения на здоровье человека.

Полный текст исследования можно прочитать здесь.