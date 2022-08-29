Петербург оказался одним из самых загрязненных диоксидом азота городов. Можно ли доверять этому — разбирает эколог

Петербург оказался одним из самых загрязненных городов в рейтинге организации The State of Global Air. Так, у нас обнаружили 38,3 микрограмма диоксида азота — опасного антропогенного газа. «Собака.ru» спросила у эксперта российского отделения Greenpeace Елены Васильевой, насколько это опасно и стоит ли переживать из-за исследования ученых.
Что это за доклад?
Это доклад американских ученых из Института воздействия на здоровье. Исследователи используют данные спутниковых наблюдений за 2019 год о содержании в атмосфере Земли диоксида азота и тонкодисперсных частиц. В публичном поле разошлась новость о том, что Петербург занял четвертое место в списке самых загрязненных городов в мире. Однако это не совсем так. В таблице городов, на которую все ориентируются, представлены самые густонаселенные загрязненные города. Если ссылаться на карту к докладу, то рейтинг несколько изменится. Так, самыми загрязненными диоксидом азота городами являются Бейрут (68,87 микрограмм на квадратный метр), на втором месте — Шэньян (42,28), на третьем — Шанхай (41,6), на четвертом — Москва (40, 2). Столица Ирана — город Тегеран — занимает пятое место (39,8), а на шестом — Петербург (38,3). При таком анализе полученные концентрации показывают уровень загрязнения для всей высоты атмосферного столба. Но концентрации на разной высоте, в том числе в приземном слое, где мы дышим, могут очень сильно отличаться.
Что такое диоксид азота и как он влияет на человека?
Диоксид азота — опасный антропогенный газ, который вырабатывается при сжигании топлива, будь то уголь на электростанции или бензин в автомобилях. В больших дозах он может стать сильнейшим неорганическим ядом. Даже в маленьких концентрациях газ раздражает дыхательные пути, а в больших — вызывает отек легких.
В 2020 году, в период локдауна, российское отделение Гринпис проводило исследование о влиянии изменения транспортных потоков на загрязненность воздуха в Москве, Петербурге и Красноярске. В отличие от промышленно загруженного Красноярска, концентрация загрязняющих веществ в таких крупных городах, как Москва и Петербург, существенно менялась в зависимости от интенсивности транспорта — в час пик концентрации заметно возрастали.
В Петербурге в кубическом метре воздуха нашли 38, 3 микрограмма диоксида азота. Это опасно?
Во-первых, это среднегодовая концентрация. Во вторых, она для всего атмосферного столба. Говорить о том, что именно такое значение было в городе на высоте роста человека или на уровне жилых домов мы не можем. Кроме того, в докладе используют данные 2019 года. На тот момент у нас не было среднегодовых нормативов (они введены в 2021 году. — Прим.ред. ), а были лишь нормативы среднесуточных и максимально разовых концентраций. Указанная в исследовании среднегодовая концентрация диоксида азота в воздухе составляет 38,3, а это значение ниже действующих сейчас в России гигиенических нормативов — 40 микрограмм на кубометр.
Что не так с исследованием?
В данном случае сложно говорить о загрязненности воздуха в конкретном месте проживания и на территории города в целом. Мы не знаем, какая концентрация была в приземном слое. Атмосферный столб сильно отличается давлением и температурой. На разной высоте может быть разная концентрация диоксида азота. Мы можем лишь утверждать, что над тем или иным местом (если мы посмотрим на всю высоту атмосферного столба) была определенная средняя концентрация.
Для оценки качества воздуха и его влиянии на здоровье в Петербурге исследование не подходит, потому что мы ходим все-таки по земле, а не летаем в атмосфере на разных высотах. К тому же, это среднегодовые показатели, по которым сложно судить, какая концентрация, например, была максимальной, как долго это продолжалось. На основании этих данных доклад предупреждает о рисках, связанных со здоровьем, но это скорее в глобальном масштабе.
Получается, переживать не стоит?
С позиции жителя мы не можем использовать этот доклад всерьез, потому что не знаем точной концентрации в конкретное время в определенном месте. Это максимально усредненные во времени и пространстве данные. Но это исследование очень важно для характеристики того, что происходит с атмосферой нашей планеты в разных частях. Данные любопытны с точки зрения ретроспективы (как изменяется концентрация диоксида азота в атмосфере с течением времени), а также Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. В будущем можно будет оценить, насколько деятельность человека и ее ограничение оказывают влияние на загрязненность атмосферы планеты. Но применительно к влиянию на здоровье людей в конкретном городе говорить на основе только этого документа преждевременно.
Какое исследование надо было бы провести?
Для оценки воздействия на человека загрязнения воздуха тем же диоксидом азота необходимо использовать, прежде всего, результаты инструментальных наблюдений. Здесь корректно было бы обратиться к данным автоматической системы мониторинга качества воздуха. Станции в автоматическом режиме с определенной периодичностью (или постоянно) фиксируют уровень загрязнения в конкретном месте. На основе этих данных и информации о погодных условиях можно моделировать распространение загрязнения, определять его источник. Именно такие наблюдения являются основой для оценки влияния загрязнения на здоровье человека.
Полный текст исследования можно прочитать здесь.
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