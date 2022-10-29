Уровни парниковых газов бьют все рекорды

В исследовании организации сказано, что таких данных не было за все 40 лет наблюдений. Причина такого исключительного роста неясна, но является, по-видимому, результатом как биологических, так и антропогенных процессов. Причем рост с 2020 по 2021 год значительно выше темпов последнего десятилетия.

Такие показатели замечены на всей территории земного шара. В период с 1990 по 2021 год влияние на потепление нашего климата (известное как радиационное воздействие), оказываемое долгоживущими парниковыми газами, увеличилось почти на 50%, причем на долю двуокиси углерода пришлось около 80% этого увеличения.

В августе Петербург попал в топ городов с самым загрязненным воздухом в мире. В кубическом метре воздуха обнаружили около 38 микрограмма диоксида азота, что более, чем в три раза превышает нормы установленные Всемирной организацией здравоохранения.