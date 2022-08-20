Петербург попал в топ городов с самым загрязненным воздухом в мире

В Северной столице в кубическом метре воздуха обнаружили около 38 микрограмма диоксида азота, что более, чем в три раза превышает нормы установленные Всемирной организацией здравоохранения. Основные источники вредного диоксида — выхлопные газы автомобилей, ТЭЦ и различные заводы.

Самый загрязненный уровень воздуха был установлен в китайском городе Шанхай (41,6 микрограмм). Еще одним российским представителем в этом топе стала Москва (40,2 микрограмма). Замкнула тройку столица Ирана Тегеран (39,8 микрограмм).

Это не первый раз, когда Петербург оказывался в подобном топе. В 2019 году исследователи Greenpeace расположили город на третьем месте по загрязнению тем же диоксидом азота. В апреле этого года «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» установило, что чаще всего воздух был загрязнен диоксидом азота, взвешенными веществами и оксидом углерода. Повышенный уровень загрязнения взвешенными веществами был зафиксирован в Московском районе, диоксидом азота — в Василеостровском районе.

Ранее мы вместе с экспертом рассказывали о том, что вредит воздуху современных мегаполисов и как от этого спастись жителям.