Петербург вошел в топ городов с самым загрязненным воздухом в мире! Это повышает риск заболеваний рака легких

Как загрязненный воздух влияет на наше здоровье? Может ли он вызвать рак легких? На эти и другие вопросы отвечает врач-онколог, кандидат медицинских наук, торакальный хирург Андрей Нефедов из НИИ фтизиопульмонологии.
Чем дышат петербуржцы?
Согласно недавнему исследованию организации The State of Global Air, Петербург занял четвертое место в списке самых загрязненных диоксидом азота городов. В кубическом метре воздуха обнаружили около 38 микрограмма диоксида азота — это превышает установленные ВОЗ нормы более, чем в три раза. Основные источники вредного диоксида — выхлопные газы автомобилей, ТЭЦ и заводы.
На первом месте в антирейтинге оказался Шанхай (41,6 микрограмм), за ним — Москва (40,2 микрограмма), а на третьем месте — Тегеран (39,8 микрограмм).
Что это значит?
Как объясняет врач-онколог, кандидат медицинских наук, торакальный хирург Андрей Нефедов загрязнение воздуха можно считать одним из факторов развития рака легкого, но не основным.
«Стоит, конечно, относиться критически к данным исследования о состоянии воздуха в Петербурге. Тем не менее, загрязненный воздух — один из факторов, который повышает вероятность развития рака легкого. Все также зависит и от того, чем именно загрязнен воздух: если это канцерогены, то риск выше. Кроме того, по этой причине повышается возможность развития других заболеваний органов дыхания: хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы. В свою очередь, эти патологии тоже играют роль в развитии рака легкого и приводят к инвалидизации», — отметил Андрей Нефедов.
По словам врача, сейчас главный фактор развития этого вида онкологии, доказанный математически, — табакокурение. При высоком стаже курения риск возникновения рака легких увеличивается, а влияние загрязненного воздуха, плохой экологической ситуации только усугубляет положение.
Чем (и где) можно дышать?
Многие петербуржцы на выходных выезжают на природу, чтобы «подышать чистым воздухом». Работает ли это? По словам онколога, да. Но с одним условием. «Люди, которые предпочитают проводить выходные на свежем воздухе в лесу, вне черты города, меньше подвержены развитию легочных болезней только при условии, что они не курят», — говорит доктор Нефедов.
Он отметил, что Петербург постоянно проветривается западными ветрами, проблема с точки зрения городской экологии здесь минимальна. Однако у нас достаточно высокая влажность воздуха и длинный зимний период — это предрасполагает к развитию хронической усталости, появлению хронических заболеваний легких, например, бронхита, который приводит к развитию ХОБЛ и способствует распространению туберкулеза. А все эти перечисленные болезни, усугубленные табакокурением, повышают риск развития рака легкого.
Рак легких в Петербурге
По данным международного проекта GLOBOCAN 2020, в мире ежегодно диагностируют более 2,2 млн новых случаев рака легкого и от него умирает около 1,8 млн человек. В России в 2019 году было зарегистрировано более 60 113 первичных случаев рака легкого, в том числе 47005 среди мужчин и 13108 среди женщин.
В Петербурге в 2019 году выявили 2 263 случая, из них 1 470 — среди мужчин и 766 — среди женщин. Рак легких, как и другие виды онкологии, очень важно выявить на первых стадиях. По результатам зарубежных исследований, если для скрининга рака легкого среди заядлых курильщиков применять именно низкодозной компьютерной томографии, то число смертей от заболевания снижается на 20%.
Кто в группе риска?
Основную группу риска составляют заядлые курильщики. Это люди, которые курят (сейчас или в прошлом, но не более 15 лет назад) в среднем не менее 1 пачки в день в течение 30 лет. Даже если пациент уже бросил курить, он все равно остается в группе риска. Следующий критерий — возраст. У пациентов младше 60 лет реже выявляется рак легкого, чем у более пожилых.
Также к группе высокого риска принято относить людей, у которых были родственники с раком легкого, пассивных курильщиков, пациентов с хронической обструктивной болезнью легких 3-4 стадии, тех, у кого присутствует постоянный контакт с асбестом, бериллием, винилхлоридом, дизельными выхлопами, кадмием, кремнием, мышьяком, никелем, тальком, тетрахлоробензопарадиоксином, ураном, хлорметиловыми эфирами, а также работающих в условиях постоянной высокой концентрации радона (4 пикокюри на литр и более).
Самое важное — профилактика!
По словам онколога Нефедова, есть два вида профилактики: первичная и вторичная. «При первичной необходимо совсем отказаться от курения. Даже у тех людей, кто курит несколько десятков лет, но потом перестают это делать, с каждым годом снижается риск заболевания раком на 6 %. Это серьезная цифра, поэтому отказаться от курения можно в любом возрасте и всегда от этого только выиграть.
При вторичной профилактике используют скрининг среди людей из групп риска: стаж курения 30 пачка/лет (выкуривают в среднем не менее 1 пачки в день в течение 30 лет) и возраст старше 50 лет. Это позволяет снизить смертность от рака легкого до 50 %. Это приличные цифры и вторичная профилактика необходима. Загрязненный воздух, табакокурение, климат повышают риск развития рака легкого, а значит скрининг для людей из группы риска крайне важен», — пояснил врач.
Важно вовремя проходить диспансеризацию и следить за здоровьем. Кроме того, в петербургских медучреждениях регулярно запускают бесплатные скрининги. Например, есть программа по диагностике рака легкого на базе НИИ фтизиопульмонологии при Минздраве. Суть исследования заключается в применении низкодозной компьютерной томографии (НДКТ). Это метод скрининга заболеваний легких при помощи низкодозной компьютерной томографии. В отличие от традиционной флюорографии или рентгена грудной клетки, низкодозная КТ позволяет визуализировать легочную ткань в трехмерном виде с гораздо более высокой детализацией.
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