Петербург вошел в топ городов с самым загрязненным воздухом в мире! Это повышает риск заболеваний рака легких

Что это значит?

Как объясняет врач-онколог, кандидат медицинских наук, торакальный хирург Андрей Нефедов загрязнение воздуха можно считать одним из факторов развития рака легкого, но не основным.

«Стоит, конечно, относиться критически к данным исследования о состоянии воздуха в Петербурге. Тем не менее, загрязненный воздух — один из факторов, который повышает вероятность развития рака легкого. Все также зависит и от того, чем именно загрязнен воздух: если это канцерогены, то риск выше. Кроме того, по этой причине повышается возможность развития других заболеваний органов дыхания: хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), бронхиальной астмы. В свою очередь, эти патологии тоже играют роль в развитии рака легкого и приводят к инвалидизации», — отметил Андрей Нефедов.

По словам врача, сейчас главный фактор развития этого вида онкологии, доказанный математически, — табакокурение. При высоком стаже курения риск возникновения рака легких увеличивается, а влияние загрязненного воздуха, плохой экологической ситуации только усугубляет положение.