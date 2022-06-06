18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

Во «Дворе Гостинки» появился «Троянский конь» — арт-объект о проблеме гиперпотребления

Поделиться:

Во «Дворе Гостинки», общественном поп-ап пространстве внутри Гостиного двора, появился «Троянский конь». Это арт-объект о проблеме гиперпотребления, установленный ко Дню экологии.

Все изображения предоставлены «Собака.ru» медиа «Новый Петербург»
Все изображения предоставлены «Собака.ru» медиа «Новый Петербург»

Как рассказали «Собака.ru» в медиа «Новый Петербург», инициировавшем появления арт-объекта, «‎Троянский конь» символизирует потребительское отношение человека к природе и необратимые последствия, которые скажутся на экологии Земли, если человечество вовремя не остановится в своем гиперпотреблении.

Арт-объект сооружен бригадой художников и декораторов из театра «Фигаро арт» во главе с Михаилом Семеновым. На изготовление «тела» ушло более тонны металлических прутьев и порядка двухсот пластиковых тар. Мусор для наполнения объекта был собран командой волонтеров «Нового Петербурга» в городских парках и скверах, после чего рассортирован, вымыт и помещен в «Коня».

О арт-объекте «Троянский конь» и проблеме гиперпотребления:

Метафоричность формы и сам образ служат не только эстетической составляющей, сколько являют собой стимул переосмысления нашего бытия. «‎Бойтесь данайцев, дары приносящих», — латинская пословица актуальна как никогда и по сей день: мнимый «‎подарок» цивилизации в удобстве одноразового и «‎благодеяния» массмаркета и гиперпотребления представляют собой огромную опасность для принимающего эту мнимую помощь, нас с вами, Человечества.

«Троянский конь» пробудет во дворе «Гостиного двора» на Невском проспекте весь летний сезон, а после — отправится на переработку.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: