Петр Кабин из Петербурга наладил производство эко-стаканчиков. Теперь их закупают кофейни от Манчестера до Владивостока

Петр Кабин, проработав несколько лет в крупных компаниях по разработке упаковки, запустил в 2020-м году стартап, занимающийся эко-тарой для горячих напитков, а в этом году организовал в Петербурге производство полностью бумажных стаканчиков для кофе. Редакция «Собака.ru» поговорила с бизнесменом о том, почему кофейни готовы платить больше за эко-тару, и по какой причине его предприятие использует только финский картон.
Как вы решили создать производство экологичных стаканчиков для кофе?
Я в мире упаковки порядка восьми лет: раньше занимался сырьем для пластиковых бутылок, а затем, можно сказать, перешел с «темной» стороны на «светлую» и стал работать в крупном целлюлозно-бумажном холдинге, где отвечал за продажи мешочной бумаги. Ее используют для упаковки цемента и строительных смесей.
Пока я работал в этом бизнесе, проехал стран 40: Пакистан, Сальвадор и так далее. Что я увидел? Вся Индия уже погрязла в пластике, а вот в Пакистане он полностью запрещен. В ЮАР запрещены пластиковые пакеты, а в Мексике — трубочки. Я понял, что эко-тренд на упаковку актуален не только для Европы и Америки, и что-то подобное можно сделать и у нас.
Сначала мы тестировали конусовидные бумажные стаканчики для кулеров с водой. К сожалению, этот проект не взлетел, рынок оказался слишком консервативен. Также была идея производства бумажных крышек на стаканчики с горячими напитками. Во время одного из визитов в Китай мы нашли супер-инновационный завод — разработали с ними уникальную пресс-форму для таких крышек. Это был первый продукт, с которым мы запустились в России в феврале 2020 года. Потом стало понятно, что эко-крышка не может существовать сама по себе. Ведь обычные «бумажные» стаканы все равно имеют внутри себя слой пластика, что мешает их перерабатывать.
И вы решили заняться стаканами?
Да, мои партнеры познакомили меня с инвесткомпанией. Та инвестировала в финский целлюлозно-бумажный комбинат с уникальной технологией производства картона. Они умеют формировать барьерный слой, который заменяет пластик и защищает стакан от промокания. Я подумал: «Вот оно!»
Такой картон по своему составу ничем не отличается от обычного упаковочного, все его составляющие стандартные, в нем не присутствует никаких дополнительных компонентов, но за счет барьерного слоя он может «держать» жидкость около 3-4 часов и не размокать. Сейчас на стакан из такого картона оформляем патент.
Так это разработка финского завода или ваша?
Сам картон — финский. Такой материал производит один завод в мире. Но сложные технологические этапы по созданию из него стакана разработаны нашими специалистами.
Почему вы решили открыть производство именно в Санкт-Петербурге? Офис вашей компании расположен в Москве.
Во-первых, я сам из Санкт-Петербурга — здесь живут мои родные. Кроме того, это отличный транспортный хаб для получения сырья из Европы и отправки готовых стаканчиков как по стране, так и на экспорт. Для нас срок поставки в Англию из Петербурга не превышает 5-8 рабочих дней. Мы по России часто едем дольше!
Третий фактор — Петербург близок лесопромышленным историям. Тут очень много профессионалов, разбирающихся в картоне.
Как раз к вопросу о профессионалах — сколько человек работает на предприятии? И какой объем производства планируется?
В Петербурге работает порядка 15-20 человек. Сейчас штат наращивается, потому что объем выпуска растет, хотя здесь мы движемся от спроса, все же наш продукт несколько дороже обычных стаканчиков.
Вообще наше предприятие рассчитано на работу в три смены. Минимальная мощность — 2,2 миллиона стаканов в месяц, а максимально предприятие может производить 6,6 миллиона бумажных стаканов в месяц. Сейчас уровень загрузки порядка 50%. К концу года наши планы — загрузить на 100% и расширить линейку продукции.
Если ваши стаканчики дороже, как вы уговариваете потенциальных клиентов брать их?
Разница цены стакана — от 10 до 30% в зависимости от тиража. Но если говорить о себестоимости напитка, то она растет не сильно. Да, стакан становится на 1,5-2 рубля дороже, но это лишь 1-1,5% от цены порции кофе.
К тому же мы даем сервис: партию выпускаем за 5-10 рабочих дней, мы сами делаем индивидуальный дизайн для кофеен на продукцию, минимальный тираж — 2 коробки, что важно для маленьких заведений. А это как раз наши основные клиенты, потому что они быстрее принимают решения и видят тренды. Мы сейчас поставляем свои стаканчики в 600 кофеен в 120 городах. У нас есть клиенты в России от Петербурга до Владивостока. Также мы начали работать в Великобритании с крупной сетью, у которой около 3 тысяч точек, в том числе в Манчестере.
Вы говорили, что утилизировать обычные стаканчики для кофе трудно из-за пластикового слоя. Но как перерабатывать вашу продукцию — это же не газета, в ней есть остатки кофе, молока, сахара?
Это не является ограничением для переработки. В Германии наш продукт официально можно кидать в синие урны, специально предназначенные для макулатуры — газет, картона, писчей бумаги. У нас есть партнер — экоцентр «Сборка», который также проводил тесты. А если даже наш стаканчик не выбросят надлежащим образом, что, конечно, очень плохо, то за три месяца он разложится. Мы сами проводили эксперимент у себя в офисе, закапывали стаканы и крышки в землю, через 90 дней, и ничего не осталось.
Какие еще продукты будут производиться в Петербурге?
Мы развиваемся на собственные средства, поэтому отталкиваемся от рынка. Начинали с бумажных крышек из багассы для стаканов, проработали год, поняли, что нужны сами стаканы — начали их делать. Сейчас мы думаем над полностью бумажными трубочками, разрабатываем их. Крышки продолжим делать в Китае — так как на заводе наших партнеров есть необходимое оборудование и достаточные производственные мощности, сырье импортируем из Юго-Восточной Азии.
Последний вопрос, который очень волновал наших читателей: почему все же картон именно финский?
Мы выбирали из доступных технологий. Сегодня, увы, российские компании не делают настолько высококачественный картон, который соответствовал бы всем требованиям рынка. Если будут предприятия, которые захотят попробовать, мы готовы стать их пилотной площадкой, чтобы они протестировали свою технологию.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.