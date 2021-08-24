Петр Кабин из Петербурга наладил производство эко-стаканчиков. Теперь их закупают кофейни от Манчестера до Владивостока

Как вы решили создать производство экологичных стаканчиков для кофе?

Я в мире упаковки порядка восьми лет: раньше занимался сырьем для пластиковых бутылок, а затем, можно сказать, перешел с «темной» стороны на «светлую» и стал работать в крупном целлюлозно-бумажном холдинге, где отвечал за продажи мешочной бумаги. Ее используют для упаковки цемента и строительных смесей.

Пока я работал в этом бизнесе, проехал стран 40: Пакистан, Сальвадор и так далее. Что я увидел? Вся Индия уже погрязла в пластике, а вот в Пакистане он полностью запрещен. В ЮАР запрещены пластиковые пакеты, а в Мексике — трубочки. Я понял, что эко-тренд на упаковку актуален не только для Европы и Америки, и что-то подобное можно сделать и у нас.

«Я понял, что эко-тренд на упаковку актуален не только для Европы и Америки, и что-то подобное можно сделать и у нас».

Сначала мы тестировали конусовидные бумажные стаканчики для кулеров с водой. К сожалению, этот проект не взлетел, рынок оказался слишком консервативен. Также была идея производства бумажных крышек на стаканчики с горячими напитками. Во время одного из визитов в Китай мы нашли супер-инновационный завод — разработали с ними уникальную пресс-форму для таких крышек. Это был первый продукт, с которым мы запустились в России в феврале 2020 года. Потом стало понятно, что эко-крышка не может существовать сама по себе. Ведь обычные «бумажные» стаканы все равно имеют внутри себя слой пластика, что мешает их перерабатывать.