Около трети россиян начали раздельно собирать мусор в 2021 году

Сортируют мусор и выбрасывают его в разные контейнеры 32% россиян. 93% «в той или иной степени» осведомлены о том, как сортировать отходы. Из них 55% имеют общее представление об этом, 38% — знают в деталях. Только 6% заявили, что вообще ничего не знают о раздельном сборе мусора.

Лидерами по осведомленности стали Чукотка и Воронежская область с показателем в 100%. На втором месте — Москва, Томская и Амурская области (99%), на третьем — Петербург, Удмуртия, Вологодская, Ростовская, Самарская и Омская области (98%). Среди антилидеров — Чечня (76%), Дагестан (77%) и Астраханская область (83%).

Применяют знания o раздельном сборе и сортировке отходов на практике 39% россиян. Из них 20% сортируют отходы дома и в разные контейнеры (вторсырье и смешанные отходы), 19% — сортируют в разные контейнеры, а также отдельные фракции вторсырья (пластиковые крышки и другие отходы).

61% не занимаются дома сортировкой мусора. Чаще всего это объясняется тем, что в шаговой доступности отсутствуют контейнеры, куда можно выбросить сухой мусор на переработку. Об этом говорят результаты опроса, проведенного по заказу «Российского экологического оператора».

Напомним, ранее стало известно, что только 14% петербуржцев считают экологию в городе хорошей. А оценка качества продуктов, данная жителями Петербурга, является одной из самых низких в стране. Также в городе утвердили новые тарифы по утилизации коммунальных отходов. Рассказываем, как будет высчитываться стоимость вывоза мусора уже с 1 января 2022 года.