В Петербурге утвердили новые тарифы по вывозу коммунальных отходов

В Петербурге утвердили новые тарифы по утилизации коммунальных отходов. Рассказываем, как будет высчитываться стоимость вывоза мусора уже с 1 января 2022 года.
До 31 декабря 2021 года моратория плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за жилищные услуги. Размер суммы собственники помещений в многоквартирных домах устанавливают самостоятельно на общих собраниях из расчета на 1 квадратный метр. Такой порядок определен Жилищным кодексом. Однако с 1 января услуга перейдет в состав коммунальных и будет рассчитываться в соответствии с тарифами, установленными Комитетом по тарифам Петербурга.
Стоимость утилизации ТКО с 1 января 2022 года в Петербурге составит 969,7 рубля за один кубометр мусора. Таким образом, петербуржцы будут платить за вывоз мусора сумму из расчета 6,4 рубля за один квадратный метр жилой площади.
Комитет по тарифам Петербурга
О том, как будет высчитываться стоимость вывоза мусора в 2022 году:
В квитанции у петербуржцев это будет отображаться как тариф регионального оператора * норматив накопления ТКО для 1 кв.м * общая площадь квартиры = 969,70 руб./куб.м *0,0066 куб. * количество кв.м общей площади квартиры.
В Санкт-Петербурге порядка 4,66 миллиона человек проживают в условиях, при которых на 1 человека в жилом помещении в многоквартирном доме приходится менее 25,95 квадратных метра. А это более 80% населения.
Поэтому, в целях защиты экономических интересов наиболее уязвимых и социально незащищенных слоев населения, Правительство приняло решение об утверждении порядка оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в многоквартирных домах исходя из площади жилого помещения.
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