В Петербурге утвердили новые тарифы по вывозу коммунальных отходов

До 31 декабря 2021 года моратория плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за жилищные услуги. Размер суммы собственники помещений в многоквартирных домах устанавливают самостоятельно на общих собраниях из расчета на 1 квадратный метр. Такой порядок определен Жилищным кодексом. Однако с 1 января услуга перейдет в состав коммунальных и будет рассчитываться в соответствии с тарифами, установленными Комитетом по тарифам Петербурга.

Стоимость утилизации ТКО с 1 января 2022 года в Петербурге составит 969,7 рубля за один кубометр мусора. Таким образом, петербуржцы будут платить за вывоз мусора сумму из расчета 6,4 рубля за один квадратный метр жилой площади.