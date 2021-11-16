Статистика дня: только 14% петербуржцев довольны экологией в городе

Экологию Санкт-Петербурга назвали хорошей 14% жителей, нормальной — практически каждый второй (49%). По оценкам таких характеристик экологической составляющей жизни как качество воды (3 балла из 5) и воздуха (3 из 5), а также по чистоте и утилизации мусора (2,8 из 5) Петербург находится в середине рейтинга, а вот оценки качества продуктов — одни из самых низких (3,2 балла из 5). Об этом говорят результаты опроса сервиса SuperJob, которые поступили в редакцию «Собака.ru».

Москва находится в середине рейтинга. Экологическую обстановку в столице считают хорошей 12% москвичей, нормальной — 45%. За 10 лет ситуация в столице изменилась в лучшую сторону: тех, кто оценивает экологию отрицательно, стало меньше на 44%. Больше всего нареканий у москвичей вызывает качество продуктов питания — в среднем 3,1 балла из 5, последнее место среди мегаполисов. Чистоту и работу по утилизации отходов жители столицы оценивают на 3 балла из 5 — как отмечают аналитики, по сравнению с другими крупными городами этот результат можно считать удовлетворительным.

Тюмень, Краснодар и Казань — мегаполисы с лучшими оценками экологической обстановки. Самая плохая экология, по оценкам жителей — в Новокузнецке, Рязани и Тольятти. За год улучшить оценки удалось Перми и Владивостоку. В Астрахани, Саратове, Уфе и Новокузнецке, напротив, отмечается ухудшение. Самый чистый воздух в Тюмени и Махачкале, куда также стоит ехать за качественными продуктами питания. Качеством воды наиболее удовлетворены в Краснодаре и Иркутске. С утилизацией мусора и чистотой везде не очень, однако меньше всего нареканий в Тюмени.