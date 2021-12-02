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Жители Семенцов собирают макулатуру, чтобы весной посадить новые деревья. Куда ее отнести?

В это воскресенье в Семенцах пройдет акция по сбору макулатуры. Ее цель — собрать как можно больше ненужной бумаги, чтобы весной высадить в историческом районе новые деревья.

Shutterstock.com

Семенцы — это неофициальное название исторического района Петербурга, ограниченного с четырех сторон Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Введенским каналом. Жители района организовали сообщество «Семенцы. Соседи» и всячески облагораживают его — например, это их руками на асфальте появлялись мозаичные удав, звезда и динозавр, которые позже были вырезаны коммунальщиками. Акция по сбору макулатуры необходима, чтобы весной высадить саженцы молодых деревьев.

«Мы договорились с сообществами «Добрососедство Коломны» и «Привет, Сосед» на Ваське, чтобы машина на три адреса поехала. Хотим сделать это регулярной акцией. Вообще они [экологическое движение «Круг жизни», которое занимается сбором] принимают и макулатуру, и пластик, но мы решили сконцентрироваться на первом. Саженцы хотим посадить у себя, в Синем сквере у Космонавта. Чем их будет больше, тем лучше — в следующем году хотим озеленить несколько территорий. Но вообще это не предел — мы планируем озеленять и другие общественные пространства в нашем маленьком районе», — рассказал «Собака.ru» один из организаторов соседского сообщества в Семенцах Антон Николаенков.

Акция по сбору макулатуры пройдет 5 декабря во дворе дома №21 по Рузовской улице. Сдать ненужную бумагу можно с 12:00 до 13:00.

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