На дороге в Семенцах появился мозаичный динозавр. Он храбро прикрывает собой яму в асфальте 🦖

«История классная не столько результатом, сколько процессом. Сначала мы общались с магазином плитки, они бесплатно дали по нашему запросу плитку для арта. Мы забрали плитку, долго выбирали ямки и отмечали их на Google-карте. Потом встретились с соседями, придумали эскизы, сделали прототип. Один из соседей спонсировал нас растворами. И вот вчера мы пошли и сделали. Ребята из соседней кофейни помогали нам, давая воду, салфетки и немного инструмента», — рассказал «Собака.ru» один из инициаторов появления мозаичного динозавра Антон Николаенков.

С редакцией он также поделился картой, на которой отмечены все ямы. В основном они находятся на Бронницкой.