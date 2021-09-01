На дороге в Семенцах появился мозаичный динозавр. Он храбро прикрывает собой яму в асфальте — только посмотрите!
Поставить на охрану дыры в асфальте динозавра придумали жители Семенцов — это неофициальное название исторического района Петербурга, ограниченного с четырех сторон Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Введенским каналом. Мозаику с динозавром они выложили на дороге возле дома №39 по Подольской улице.
«История классная не столько результатом, сколько процессом. Сначала мы общались с магазином плитки, они бесплатно дали по нашему запросу плитку для арта. Мы забрали плитку, долго выбирали ямки и отмечали их на Google-карте. Потом встретились с соседями, придумали эскизы, сделали прототип. Один из соседей спонсировал нас растворами. И вот вчера мы пошли и сделали. Ребята из соседней кофейни помогали нам, давая воду, салфетки и немного инструмента», — рассказал «Собака.ru» один из инициаторов появления мозаичного динозавра Антон Николаенков.
С редакцией он также поделился картой, на которой отмечены все ямы. В основном они находятся на Бронницкой.
Петербуржцы выложили мозаику вместе с участниками проекта «Дворовые мастерские» и бюро «Архдвор». В начале лета они обустроили общественное пространство в сквере у клуба «Космонавт» — установили летний амфитеатр, стол для тенниса и даже домик для кошек, а также разбили городской огород. Это отличный пример тактического урбанизма — современного подхода к изменению городского ландшафта через краткосрочные, недорогие и легко масштабируемые изменения.
Все фотографии предоставлены авторами мозаики.
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