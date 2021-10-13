Коммунальщики вырезали из асфальта в Семенцах мозаичных удава и звезду. Они прикрывали собой дыры

Мозаичный удав появился 10 сентября напротив клуба «Космонавт» — у края тротуара. Шереметьевская звезда на неделю позже, 16 октября. Как рассказал «Собака.ru» один из инициаторов появления мозаик на асфальте Антон Николаенков, от удава и звезды избавились коммунальные службы — они вырезали мозаики вместе с куском асфальта. «Надеюсь, они не целенаправленно на мозаику охотились, а просто ремонтируют ямы», — резюмировал петербуржец.