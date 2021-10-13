Коммунальщики вырезали из асфальта в Семенцах мозаичных удава и звезду. Они прикрывали собой дыры

Коммунальные службы вырезали из асфальта в Семенцах мозаичных удава и звезду. Таким способом местные жители избавлялись от дыр на тротуарах — заливая их раствором и собирая поверх мозаики.
Мозаикой жители Семенцов — это неофициальное название исторического района Петербурга, ограниченного с четырех сторон Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Введенским каналом — прикрывают дыры в асфальте. Первая такая мозаика появилась к началу осени на дороге возле дома №39 по Подольской улице.
Мозаичный удав появился 10 сентября напротив клуба «Космонавт» — у края тротуара. Шереметьевская звезда на неделю позже, 16 октября. Как рассказал «Собака.ru» один из инициаторов появления мозаик на асфальте Антон Николаенков, от удава и звезды избавились коммунальные службы — они вырезали мозаики вместе с куском асфальта. «Надеюсь, они не целенаправленно на мозаику охотились, а просто ремонтируют ямы», — резюмировал петербуржец.
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