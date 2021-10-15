В эти пункты можно сдать различные отходы, которые редко где принимают на утилизацию. К примеру, можно принести бесплатно автомобильные покрышки, бытовую химию, просроченные лекарства и отработанные масла, сломанную бытовую, электронную, компьютерную технику.

В Красносельском районе пункт организован на Петергофском шоссе, дом 51, литера 1, ТРЦ «Жемчужная Плаза». В Василеостровском районе — улица Наличная, дом 32. В Невском районе —улица Бабушкина, дом 69, станция метро «Ломоносовская». В Колпинском районе — г. Колпино, улица Правды, напротив дома 13/11. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 20:00.

В следующем году планируется поставить экопункты еще в шести районах, затем они должны появиться в остальных территориях. Помимо этого, в городе установлено 455 экобоксов для опасных отходов, еще 45 разместят до конца октября. Точные адреса экопунктов и экобоксов, можно посмотреть на портале infoeco.ru.

Напомним, Правительство выделило 1 миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Больше всего средств направят в регионы — в Воронежскую, Тверскую, Костромскую и другие области.

Также команда проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace выяснила, какие отходы попадают на свалки вместо переработки. Экологи провели исследование на мусоросортировочных станциях, изучив «хвосты» — оказалось, что пакеты, бутылки, контейнеры от еды и не только после сортировки так и не добираются до переработки, оседая на полигонах.