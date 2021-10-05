На закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в России выделен 1 млрд рублей

Как считает вице-премьер Виктория Абрамченко, развитие инфраструктуры напрямую влияет на увеличение переработки и переход страны на экономику замкнутого цикла. Контейнеры позволяют отделять стекло, металлы, бумагу и пластик еще на этапе сбора. «Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию действующих контейнерных площадок для организации раздельного сбора отходов. Охват населения раздельным сбором отходов достиг 30%. Новая мера поддержки для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО позволит повысить этот показатель», — отметила она.

Финансирование на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов получат 46 субъектов. Больше всего средств получат такие регионы, как Воронежская (138 млн рублей), Тверская (66,3 млн рублей), Костромская (60,9 млн рублей), Свердловская (60,5 млн рублей), Оренбургская (45,6 млн рублей), Брянская (42,5 млн рублей), Новосибирская (39,6 млн рублей) области, Забайкальский край (41,2 млн рублей), Кабардино-Балкария (63,9 млн рублей) и Республика Ингушетия (33,9 млн рублей).

«Мы должны достичь сортировки 100% отходов уже к 2030 году. Один из важных шагов для достижения данного показателя — это внедрение раздельного сбора ТКО [твердых коммунальных отходов] на всей территории России. Более половины российских регионов получат средства, направленные на закупку новых контейнеров для РСО [раздельного сбора отходов] в рамках субсидии правительства. Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и “РЭО” продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок незамедлительно принимать меры», — отметил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев