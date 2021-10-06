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Экология

Россия намерена сократить на 79% выбросы парниковых газов к 2050 году и стать углеродно-нейтральной страной

Минэкономразвития представило обновленную версию стратегии низкоуглеродного развития России. Согласно документу, страна должна достичь углеродной нейтральности к 2060 году и сократить выбросы парниковых газов на 79% к 2050 году, пишет «Коммерсантъ».

Фото: Shutterstock.com

 

В новой версии стратегии впервые говориться о связи перехода на низкоуглеродную модель с экономическим ростом. Новая модель закладывает развитие конкурентоспособности России в условиях глобального энергоперехода. Минэкономразвития учитывает прогноз, по которому экспорт нефти и газа сократится на 2% с 2030 года.

В проекте развития также предлагается влиять на ценообразование товаров, которые зависят от уровня загрязнения при производстве. Тем самым стимулировать уход от вредных выбросов. Помимо этого, в планах развивать зеленое финансирование, выдавать сертификаты о происхождении энергии и вводить публичную экологическую отчетность.

Все это прописано в интенсивном плане развития, которое министерство выбрало в качестве целевого. Второй вариант, инерционный, предполагает достижение гораздо скромных показателей. Однако эксперты считают, что некоторые идеи развития труднодостижимы для отведенных сроков.

Напомним, климатологи смоделировали вероятные сценарии глобального потепления и составили прогноз того, как изменения климата отразятся на будущем человечества. Они неутешительные: через пять веков люди будут вынуждены бороться за выживание и сохранение своих исторически и географически укоренившихся культур.

Также загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они обнаружили, что грязный воздух может сократить жизнь на пять-шесть лет.

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