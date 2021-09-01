Исследование: грязный воздух сокращает жизнь людей на шесть лет

Грязный воздух оказывает более существенное влияние, чем курение и употребление алкоголя. В среднем он укорачивает жизнь на два года и два месяца. Самая непростая ситуация с качеством воздуха сложилась в Индии. Там 480 млн человек проживают в районах с крайне негативными показателями — это около 40% всех жителей страны. Также зонами высокого риска являются Непал, Пакистан и Бангладеш.

Среднегодовая концентрация взвешенных частиц в воздухе (РМ2.5) достигает в Индии 70 мкг/м3 — это наивысший показатель в мире. В Бангладеш РМ2.5 составляет 65 мкг/м3, в Непале — 61 мкг/м3, в Пакистане — 50 мкг/м3. В среднем из-за загрязнений воздуха жители Индии живут на девять лет меньше. Согласно данным ВОЗ, среднегодовой уровень PM2.5 не должен превышать 10 мкг/м3. В России он достигает 13 мкг/м3, пишет сайт AQLI.

В докладе отмечается, что властям Китая удается успешно бороться с загрязнением воздуха. В 2013 году в стране ввели жесткие меры, которые позволили снизить РМ2.5 на 29% — до 37 мкг/м3. Это добавило в среднем полтора года жизни населению Китая.

Ранее сообщалось, что на каждого россиянина в среднем приходится 151,5 килограмма вредных веществ в воздухе в течение года. Наиболее загрязнен воздух в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах — на каждого живущего здесь россиянина приходится по 1,7 и 1,4 тонны.

За последние 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий. Они возникают из-за изменения климата и непропорционально затрагивают более бедные страны. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.