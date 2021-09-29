Прогноз дня: через 500 лет человечество вымрет из-за глобального потепления

Ученые из Оксфорда, Университета МакГилла, Лидского университета и других учреждений говорят о том, что антропогенная деятельность человека меняет климат и экосистемы Земли потенциально опасными и разрушительными для человека способами. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает расти, гарантируя, что эти изменения будут ощущаться в течение столетий после 2100 года — текущего ориентира для прогнозов.

Через 500 лет человечество вымрет, если не предпринимать попытки повлиять на изменения климата, считают ученые. Через пять веков люди будут вынуждены бороться за выживание и сохранение своих исторически и географически укоренившихся культур из-за нехватки продовольствия и воды, непригодности части планеты для жизни и высокой смертности при жарком климате. Кроме того, из-за уменьшения площади плодородных земель людям придется испытывать дефицит в ряде сельскохозяйственных культур, среди которых пшеница и картофель.

Напомним, число чрезвычайно жарких дней в году, когда температура воздуха достигает +50 градусов по Цельсию, с 1980-х годов удвоилось. Как отмечают синоптики, теперь они также случаются в большем количестве регионов мира, чем раньше, создавая беспрецедентные проблемы для здоровья и образа жизни.