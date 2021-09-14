ООН: изменение климата приводит к конфликтам и усугублению неравенства населения

Также экологические угрозы усугубляют неравенство и угрожают правам человека в беднейших странах. Там население оказывается в еще более уязвимом положении, чем ранее, из‑за проблем с загрязнением планеты и сохранением ее биоразнообразия.

«Взаимосвязанные кризисы <…> преумножают угрозы, усиливают конфликты, напряженность и структурное неравенство, вынуждая людей оказываться во все более уязвимых ситуациях», — сказала Бачелет.

Она добавила, что последние месяцы привели к «экстремальным и убийственным климатическим явлениям», среди которых — пожары в Сибири и Калифорнии, а также наводнения в Германии, Турции и Китае.

По мнению комиссара, средства для восстановления экономики после пандемии необходимо потратить на экологичные проекты. Однако Бачелет считает, что эти меры «к сожалению, не осуществляются последовательно и решительно».

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщила о том, что в мире локально, особенно в городах, зафиксировано резкое уменьшение числа вредных выбросов на фоне пандемии коронавируса. При этом оно было кратковременным.

А ранее Министерство природных ресурсов и экологии России составило список самых загрязняемых рек. Возглавляет его Обь, также в список вошли и реки Петербурга.