В ООН заявили об улучшении качества воздуха в 2020 г. на фоне пандемии

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщила о том, что в мире локально, особенно в городах, зафиксировано резкое уменьшение числа вредных выбросов на фоне пандемии коронавируса. При этом оно было кратковременным. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, эти улучшения являются временными. Как он отметил, пандемия не сможет заменить устойчивые и систематические действия по борьбе с изменением климата. Более того, улучшения воздуха были неоднородными. В некоторых частях мира уровень загрязнения воздуха все же превысил допустимые нормы.
По данным ВМО, качество воздуха улучшилось благодаря тому, что власти многих государств запретили проведение публичных собраний, закрыли школы и ввели локдауны из-за пандемии коронавируса. Это также привело к уменьшению транспорта на дорогах.
Кроме того, было зафиксировано снижение как минимум на 70% в воздухе оксидов азота, а также уменьшение диоксида серы, оксида углерода и озона.
Напомним, загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они обнаружили, что грязный воздух может сократить жизнь на пять-шесть лет.
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