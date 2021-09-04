В ООН заявили об улучшении качества воздуха в 2020 г. на фоне пандемии

По словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, эти улучшения являются временными. Как он отметил, пандемия не сможет заменить устойчивые и систематические действия по борьбе с изменением климата. Более того, улучшения воздуха были неоднородными. В некоторых частях мира уровень загрязнения воздуха все же превысил допустимые нормы.

По данным ВМО, качество воздуха улучшилось благодаря тому, что власти многих государств запретили проведение публичных собраний, закрыли школы и ввели локдауны из-за пандемии коронавируса. Это также привело к уменьшению транспорта на дорогах.

Кроме того, было зафиксировано снижение как минимум на 70% в воздухе оксидов азота, а также уменьшение диоксида серы, оксида углерода и озона.