Как говорится в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», подготовленном Минприроы, самой загрязняемой рекой России стала Обь — здесь по итогам 2020 года зафиксированы 792 случая сильного загрязнения воды. Далее следует Волга — 925, Амур — 127, Днепр — 121, Енисей — 141, Урал — 51, Дон — 27, Терек — 43, Печора — 32 и Колыма — 11.

Также в 2020 году 474 случая экстремального загрязнения были отмечены на малых реках Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев. В каких именно — не уточняется.

73% всех случаев загрязнения связаны с взвешенными веществами, соединениями марганца и цинка, нитритного азота, а также дефицитом растворенного в воде кислорода и увеличением биохимического потребления кислорода. При этом доля загрязнения тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb, Cd) снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом и составила 27% от общего числа случаев высокого загрязнения.

Как пишет РИА «Новости», единичный случай экстремально высокого загрязнения соединениями хрома шестивалентного был зарегистрирован на реке Пахотке в Первоуральске Свердловской области. Отмечены восемь случаев сильного загрязнения соединениями мышьяка: шесть на Пышме в Березовском Свердловской области и два на Бляве в Медногорске Оренбургской области.