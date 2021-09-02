В России хотят запретить производить пластиковую упаковку к 2024 году

В список рекомендованных к запрету изделий входят одноразовые пластиковые трубочки, тарелки, стаканы, приборы, крышки от стаканов, капсулы от кофе, ватные палочки, непрозрачные и цветные бутылки из ПЭТ, коробки и пачки для табачной продукции, блистерная упаковка (кроме лекарств), упаковка для куриных и перепелиных яиц, несколько видов пакетов: дойпак, флоупак, в форме кувшина, саше-пакет, сумка-сетка для овощей и фруктов, рассказал глава Минприроды Александра Козлова.

Он уверен, что процесс отказа от одноразовых пластиковых товаров будет протекать легко из‑за разнообразия альтернатив. Министр подчеркнул, что все технологии по замене уже существуют и используются.

Загрязнение воздуха влияет на продолжительность жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Университета Чикаго. Они обнаружили, что грязный воздух может сократить жизнь на пять-шесть лет.

Издательство «Альпина Паблишер» совместно с лабораторией «Однажды» выпустило книгу журналистки Анны Титовой «Невыносимый мусор: Записки военкора мусорной войны». Автор исследует российские и мировые практики обращения с отходами в поисках ответа на вопрос, можно ли остановить засорение планеты. «Собака.ru» публикует отрывок из книги — о том, смогут ли новые технологии спасти планету от пластика.