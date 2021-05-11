«Биоразлагаемый» пластик — это обман? И существует ли сегодня по-настоящему безвредный способ избавляться от упаковки?

Во всем мире большие серьезные институты, в таких муках рожденные человечеством за последние 2000 лет, пока почти бессильны перед проблемой пластикового мусора. Командование держит лицо, но на самом деле глубоко фрустрировано положением дел. И пока генштаб медлит с решениями, рядовым, партизанам и гражданским приходится рассчитывать только на себя. Особенно в России, где проблема пластиковых отходов как минимум моложе и всегда предостаточно других неприятностей. Драма использованного пластика в сознании большинства россиян недостаточно драматична. Государство ставит очень хилые плотины на пути бурного мусорного потока, и он стремительно течет на свалки. Кто-то пытается остановить его, сооружая маленькие запруды. Кто-то тащит из него самое ценное, чтобы заработать. Кто-то взялся менять само его русло. Но пока мусор все равно сильнее.

Одна из главных проблем пластика с точки зрения экологии — его неприлично долгая жизнь. Само собой напрашивается очевидное и, казалось бы, простое решение: создать материал, который сохранит все преимущества традиционных полимеров и, отслужив свой срок, растворится в природе быстро и безопасно, как банановая кожура. Тогда не будет нужна ни дорогая инфраструктура по переработке, ни сложные системы раздельного сбора. Попытки создать такие материалы есть, но насколько они успешны?

Для обычных людей самая вероятная встреча с добродетельным «биоразлагаемым» пластиком — это зеленые мешки для мусора с волшебными буквами «био» на упаковке или биопакет на кассе дорогого супермаркета. Кто-то из нас покупает их и чувствует причастность к спасению планеты, кто-то подозревает маркетологов в обмане и не верит в саморазрушение пакета. Но большинство ничего не знает о «биоразложении» наверняка.

Сначала придется разобраться в терминах. Здесь сплошная путаница. Новые, нетоксичные, безопасные и дружелюбные по отношению к природе полимеры часто ошибочно называют биопластиком — все дело в коварстве многозначной приставки «био». На самом деле этим термином принято называть полимеры, полученные не из природных ископаемых — газа и нефти, а из возобновляемых источников биомассы: растительных жиров, масел, кукурузного крахмала, соломы и древесных опилок. И они совсем не обязательно безвредны для окружающей среды. Поэтому Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) очень не любит слово «биопластик» и предлагает называть материалы из кукурузного крахмала и соломы полимерами на биооснове. Как правило, эти полимеры действительно разлагаются лучше, чем привычный нам пластик, но и здесь важно сделать оговорку: «полимеры на биооснове» не синоним термину «биоразлагаемый пластик». То есть не всякий предмет из биомассы быстро разлагается без посторонней помощи точно так же, как не всякий «биоразлагаемый» предмет сделан из натуральных ингредиентов. Например, биоэтанол сделан из натурального сахарного тростника, но не разлагается. А «оксо-биоразлагаемый пластик» сделан на основе искусственных полимеров полиэтилена или полипропилена, но с добавлением катализатора, который ускоряет разложение. Это две разные характеристики, как «холодное» и «сладкое». Они могут присутствовать одновременно, как в мороженом, но это вовсе не обязательно.