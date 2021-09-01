ООН: за полвека в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий

Начиная с 1970 года в мире произошло более 11 тысяч стихийных бедствий, из-за которых погибли более 2 миллионов человек. Большинство смертей вызвала засуха — около 650 тысяч, а также штормы — более 577 тысяч. Наводнения унесли порядка 59 тысяч жизней, а аномальная жара — до 56 тысяч.

Появление систем раннего предупреждения катаклизмов помогло снизить летальность от природных катастроф: если в 1970-х от них погибали более 50 тысяч человек ежегодно, то в 2010-х менее 20 тысяч. При этом экономических потерь от катаклизмов стало больше в семь раз: в 1970-х годах каждый день сумма ущерба составляла около 49 миллионов долларов, а в 2010-2019-х годах — 383 миллиона.

«Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений. Это означает больше волн тепла, засух и лесных пожаров — подобных тем, которые мы недавно наблюдали в Европе и Северной Америке», — заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации ООН Петтери Таалас.