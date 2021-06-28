На каждого россиянина в среднем приходится 151,5 кг вредных веществ в воздухе в год

Согласно результатам исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, публикуемым ТАСС, больше всего вредных веществ в расчете на одного жителя фиксируется в Ямало-Ненецком и Ненецком автономном округах — 1,7 и 1,4 тонны соответственно. Это связано прежде чего с небольшой численностью населения. Аналогичные неблагоприятные соотношения были зафиксированы в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской области, Коми, Магаданской области, Чукотском автономном округе, Вологодской и Липецкой областях.

Пандемия существенно повлияла на количество выбрасываемых в воздух вредных веществ — в 2020 году оно сократилось на 2,3%, или 516 тысяч по сравнению с 2019 годом. Несмотря на общее снижение выбросов, в ряде регионов воздух, наоборот, стал еще грязнее: в Севастополе и Республике Марий Эл — на треть, в Тверской области — на четверть. В десятку регионов, наиболее заметно усиливших негативное влияние на атмосферу, вошли также Забайкальский край, Ивановская область, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Волгоградская область и Мордовия.

Наибольшую экологичность по итогам 2020 года продемонстрировали Удмуртия, Чувашия и Магаданская область — суммарные выбросы от предприятий и транспорта в этих регионах сократились приблизительно на четверть. Наименьшее соотношение выбросов и количества людей также было зафиксировано в Дагестане (20,1 килограмма на человека), Кабардино-Балкарии (27,7 кг), густонаселенной Москве (30,7 кг), Чувашии (33 кг), Тыве (33,2 кг), Севастополе (33,9 кг), Петербурге (36,9 кг), Пензенской области (43,1 кг), Крыму (44,4 кг) и Ульяновской области (45,2 кг).

Всего в 2020 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,2 миллиона тонн загрязняющих веществ. Если сопоставить эту массу с численностью населения, то получится, что на каждого жителя России в среднем приходится 151,5 килограмма вредных веществ в воздухе.