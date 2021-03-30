«На этот объект уйдет, я думаю, больше 10 миллиардов рублей, однозначно. Подрядчик в лице «Росатома» в этом году делает неотложные мероприятия, для того чтобы воды, которые в результате паводка заливают карты, не распространялись дальше и не смывали эти опасные химические вещества в водные объекты, не уносили их дальше в Неву», — отметил Абрамченко.

По его словам, сейчас угрозы от полигона нет: всего на нем 70 карт, 65 закрыты грунтом, а пять находятся под постоянным наблюдением компании «Росатом».

Напомним, государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует за 6 лет ликвидировать полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом. Ранее петербургский «Водоканал» разработал проект по созданию противофильтрационной завесы в грунте возле полигона. Армированная бетонная стена перекроет пути возможного выхода токсичных веществ во внешнюю среду. Глубина сооружения составит 8-10 метров с заглублением в естественные кембрийские глины — для обеспечения герметизации. Ликвидация полигона начнется в 2022 году.

Главная экологическая угроза Петербурга, полигон «Красный Бор», находится в 30 километрах от города и представляет собой свалку токсичных отходов весом в 2 миллиона тонн. Полигон занимает 67 гектаров, глубина ям достигает размеров 7-этажного дома. Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала «Собака.ru» о том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.