Ликвидация полигона опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом начнется в 2022 году. Работы проведут в три этапа

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе полигона, к настоящему времени завершились инженерные изыскания, разработана проектная документация на создание противофильтрационной завесы вокруг полигона. Уже определены технологические решения о ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне.

По словам первого заместителя генерального директора «Федерального экологического оператора» Максима Королькова, работы по ликвидации полигона опасных отходов будет проходить в три этапа. На подготовительном создадут защитный эшелонированный экран по периметру полигона, выполняющий функции отвода грунтовых вод и препятствующий миграции загрязняющих веществ. Во время основного переработают отходы из открытых карт полигона. На завершающем — рекультивируют территорию, включая все карты-котлованы.

В 2021 году планируется получить заключений государственных экспертиз на проектную документацию. Работы по ликвидации накопленного вреда начнутся в начале 2022 года. «Проделана колоссальная работа. Росатом — государственная структура, которая в состоянии решить проблему полигона. Я уверен, что к концу 2021 года плановый этап, который намечен, будет исполнен», — отметил депутат Госдумы Михаил Романов.

Напомним, государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует за 6 лет ликвидировать полигон опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом. В конце 2019 года он был передан из городского в федеральное подчинение, после чего началась подготовка к полной утилизации свалки. На месте полигона планируют разбить парк.