Кто такой экокоуч и почему он всем нужен?

Меня зовут Софья Зима — я первый экокоуч Петербурга и экологический журналист. Я расскажу, что такое осознанный образ жизни и почему экокоуч нужен всем.
Есть альманах «Атлас новых профессий» от бизнес-школы «Сколково». В нем — специальности, которые будут очень нужны всем в ближайшие 15-20 лет. И профессий, которые делают жизнь и производство чище, с каждым годом все больше. Экопроповедник, эковожатый, экоурбанист, экоаудитор, специалист по здоровой одежде или даже zero-waste-менеджер. Лет 10 назад экология казалась чем-то страшно скучным: сразу представляешь в голове какого-то инженера, меланхолично измеряющего загрязнение воды в пробирке. Сегодня она везде: будь то мода, бьюти-индустрия, политика или наука. Экология — это не только глобальные темы типа изменения климата. Это то, как ты чистишь зубы по утрам, выбрасываешь мусор, куда и как ты ходишь за продуктами, во что одеваешь своего ребенка. Экология — это каждый день твоей жизни. И у меня есть возможность повлиять на то, как ты его проживешь.
Что такое осознанный образ жизни?
Мир принадлежит человеку, но человек сам себе не принадлежит. Им все время кто-то управляет — хоть фаст-фэшн и тренды, хоть нативка у блогеров и таргет в инстаграме. Мы заходим в продуктовый магазин, видим 40 видов спагетти, 20 вариаций хлеба от 15 брендов в 5 разноцветных упаковках из разных материалов. И мы теряемся — наполняем свою жизнь всем подряд, как продуктовую корзину, и несем это в себя. Радуемся, что успели урвать пиджак из последней коллекции со скидкой, не осознавая, что дело-то не в пиджаке вовсе. Изобилие товаров заставляет нас забыть, зачем мы вообще пришли в магазин. А если мы не знаем, чего хотим в магазине, то как мы можем понять, чего вообще хотим от этой жизни? Вдумчивый подход к покупкам, смелость задавать себе вопрос «зачем мне это нужно» — это и есть осознанное потребление.
Тут может показаться, что осознанность — это свод догм, которые тебя сковывают. Это не так. Я часто говорю фразу: «Ты можешь делать все что хочешь, если это твой личный, а не навязанный выбор». Нужно быть честным перед собой и понимать, что каждое наше действие влияет на мир. И мы несем ответственность за это. Как гласит первый закон экологии: «Все связано со всем».
Чем занимается экокоуч?
Последние 3 года я занимаюсь экопросвещением, консультирую людей по теме осознанного потребления. Помогаю бизнесу: в 2019 году мы вместе с Italy Group придумывали, как внедрить безотходное производство и вообще сделать их ресторанную сеть (15 заведений в Петербурге и 2 в Москве) экологичной. Я консультировала их управляющих, шеф-поваров и маркетологов. Сейчас запросов на осознанность от бизнеса становится все больше — недавно я читала лекцию для фэшн-гиганта Melon Fashion Group. 5 октября мы провели совместный субботник — собирали мусор в Выборгском районе, сортировали его по фракциям, а потом сдали в переработку.
Я пишу статьи об экологии и осознанном потреблении для Собака.ru и сайта «Гринписа», участвую в подкастах, во всероссийских экологических конференциях и круглых столах. Недавно я выступила как спикер на международном саммите Energy Innovation Network со штаб-квартирой в Кремниевой долине, где рассказала о силе экологической журналистики и поделилась своими методами экопросвещения.
А этим летом я запустила индивидуальные консультации для тех, кто хочет вести осознанный образ жизни. Я помогаю людям разобраться, что значит «экологичнее», как правильно сортировать отходы и не захламить дом. Все, чем я делюсь с другими — результат моих опытов и экспериментов. Иначе как я могу призывать людей делать то, что сама игнорирую? Экокоучинг — это образ жизни, который становится профессией.
Экологичность — не тренд, а новая реальность
Новая реальность вовлекает в экоповестку и задает неудобные вопросы: «А как дальше?» Жить одним днем перестало быть модным. А не спасать планету — моветон XXI века.
В последнее время ко мне все чаще обращаются с тревожными сообщениями: «Я не понимаю, что мне делать, почему на другом конце света погиб пингвин от съеденного пластика? Почему все мусорят, а животные умирают?» Люди встревожены и даже не понимают, стоит ли заводить детей: ведь в каком мире им придется жить, сможет ли человечество адаптироваться под климатические изменения — загадка та еще.
Сначала все тонут в череде плохих новостей и негативных примеров, пытаются их игнорировать. В какой-то момент проблем становится так много, что от них впадают в безысходность. Наступает следующая стадия — стыд. Мол, это я не сортирую отходы и веду мир к погибели! И тут появляется экокоуч. Это я! Привожу человека в чувство, развеиваю его страх, наполняю силами и рассказываю — как можно по-другому. Моя задача — вдохновлять людей на перемены. Экология нужна не только ради спасения черепах, умирающих китов или будущих поколений, а для себя. Спасать нужно не мир. Он и без нас разберется, а вот мы без него — вряд ли.
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