Кто такой экокоуч и почему он всем нужен?

Есть альманах «Атлас новых профессий» от бизнес-школы «Сколково». В нем — специальности, которые будут очень нужны всем в ближайшие 15-20 лет. И профессий, которые делают жизнь и производство чище, с каждым годом все больше. Экопроповедник, эковожатый, экоурбанист, экоаудитор, специалист по здоровой одежде или даже zero-waste-менеджер. Лет 10 назад экология казалась чем-то страшно скучным: сразу представляешь в голове какого-то инженера, меланхолично измеряющего загрязнение воды в пробирке. Сегодня она везде: будь то мода, бьюти-индустрия, политика или наука. Экология — это не только глобальные темы типа изменения климата. Это то, как ты чистишь зубы по утрам, выбрасываешь мусор, куда и как ты ходишь за продуктами, во что одеваешь своего ребенка. Экология — это каждый день твоей жизни. И у меня есть возможность повлиять на то, как ты его проживешь.

Что такое осознанный образ жизни?

Мир принадлежит человеку, но человек сам себе не принадлежит. Им все время кто-то управляет — хоть фаст-фэшн и тренды, хоть нативка у блогеров и таргет в инстаграме. Мы заходим в продуктовый магазин, видим 40 видов спагетти, 20 вариаций хлеба от 15 брендов в 5 разно­цветных упаковках из разных материалов. И мы теряемся — наполняем свою жизнь всем подряд, как продуктовую корзину, и несем это в себя. Радуемся, что успели урвать пиджак из последней коллекции со скидкой, не осознавая, что дело-то не в пиджаке вовсе. Изобилие товаров заставляет нас забыть, зачем мы вообще пришли в магазин. А если мы не знаем, чего хотим в магазине, то как мы можем понять, чего вообще хотим от этой жизни? Вдумчивый подход к покупкам, смелость задавать себе вопрос «зачем мне это нужно» — это и есть осознанное потребление.

Тут может показаться, что осознанность — это свод догм, которые тебя сковывают. Это не так. Я часто говорю фразу: «Ты можешь делать все что хочешь, если это твой личный, а не навязанный выбор». Нужно быть честным перед собой и понимать, что каждое наше действие влияет на мир. И мы несем ответственность за это. Как гласит первый закон экологии: «Все связано со всем».