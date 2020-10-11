В РАН считают, что основной причиной загрязнения на Камчатке могут быть токсичные водоросли

«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сказал Алексей Озеров. Он также уточнил, что красный прилив — это явление, при котором выделяются сильные токсины, влияющие на придонные организмы, рыб и даже на человека. Например, человек может получить ожог, если будет контактировать с водой, в которой есть токсины.