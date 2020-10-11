Ученые называют наиболее вероятной причиной загрязнения на Камчатке токсичные водоросли. Об этом сообщил директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров.
В РАН считают, что основной причиной загрязнения на Камчатке могут быть токсичные водоросли
«Был целый ряд возможных причин произошедшего. Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — сказал Алексей Озеров. Он также уточнил, что красный прилив — это явление, при котором выделяются сильные токсины, влияющие на придонные организмы, рыб и даже на человека. Например, человек может получить ожог, если будет контактировать с водой, в которой есть токсины.
Озеров уточнил, что эта версия, как и все остальные, будут рассматриваться.Также он исключил возможность загрязнения воды из-за расположенных на Камчатском полуострове вулканов. Извержения происходят на расстоянии свыше 300 километров от места, где произошло загрязнение. Тем не менее нужно изучить другие места захоронения опасных веществ в Камчатском крае, добавил он.
Напомним, в начале октября местные жители, серферы и блогеры сообщали о загрязнении в Авачинском заливе на Камчатке. Очевидцы рассказывали об отравлении серферов, массовом выбросе на берег и гибели тысячи морских животных. Ранее стало известно о том, что дне акватории Авачинской бухты на Камчатке погибли 95% морских организмов (бентоса). Такие результаты показали исследования поврежденного участка воды — в месте, где ранее зафиксировали превышение содержания фенола и нефтепродуктов.
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