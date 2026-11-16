Памятник Высоцкому хотят установить в Петербурге, но для него не могут найти место

Подражанский рассказал, что инициативная группа обращалась к председателю Заксобрания Петербурга Александру Бельскому и получила положительный ответ. Бельский согласился, что Высоцкий заслуживает памятника, и предложил рассмотреть несколько адресов, связанных с его жизнью и творчеством. Среди них были территории рядом с Мариинским театром, «Ленфильмом» и БДТ, но от этих вариантов пришлось отказаться.

Не удалось договориться и об установке скульптуры у бывшего Клуба пищевой промышленности, где сейчас работает отель «Эрмитаж»: владельцы выступили категорически против. Еще одну площадку на набережной Фонтанки, 106, заблокировали ограничения генплана и принадлежность земли Министерству обороны.

Комитет по градостроительству и архитектуре предложил установить памятник на Ланском шоссе, однако там для него нашлось место только на асфальте, а не среди деревьев. Общественная палата поддержала саму идею, но не согласилась с предложенным адресом на проспекте Удельном, 35.

В итоге инициаторы остановились на 9-й линии Васильевского острова, рядом с Институтом высокомолекулярных соединений. В архиве учреждения хранится автограф Высоцкого, а на территории остался фундамент старого павильона, где можно было бы разместить скульптуру. Но и этот адрес не согласовали: участок относится к зоне зеленых насаждений общего пользования местного значения. При этом, как утверждает Подражанский, деревьев непосредственно на предполагаемом месте установки нет.

Свой вариант предложил актер Андрей Ургант. Он считает, что памятник можно разместить во втором дворе дома на проспекте Римского-Корсакова, 51, где жил с мамой, актрисой Ниной Ургант. По словам артиста, Высоцкий часто бывал в этом дворе и пел там. Ургант также добавил, что рядом было бы уместно установить памятник и его маме.

По словам Подражанского, в России насчитывается около сотни памятников Высоцкому, но в Петербурге, где поэт часто бывал, нет одного. Будущую скульптуру хотят сделать непохожей на другие: поскольку во многих городах Высоцкого изображают с гитарой, петербургский памятник решили создать без нее.

В сентябре в Петербурге появился памятник актеру Кириллу Лаврову. Его эскиз представили в июле на заседании Градостроительного совета Петербурга. В конце октября городские власти открыли сквер имени советского режиссера и актера Рудольфа Фурманова. Территория ждала благоустройства несколько лет.