Новый амфитеатр и меньше скамеек: сквер Фурманова открылся после благоустройства на Петроградской стороне

О завершении благоустройства в сквере имени советского режиссера и актера Рудольфа Фурманова на пересечении Каменноостровского проспекта и Песочной набережной отчитался губернатор Александр Беглов.
Центром обновленного пространства стал памятник «Мечта о театре» авторства Дмитрия Шорина, который создавал фигуры ангелов в Пулкове. Скульптор изобразил ребенка на качелях в форме театральной маски. Памятник посвящен поколению людей, которые сохранили надежду и мечты о будущем во время блокады Ленинграда.
В сквере обновили пешеходные дорожки, установили новые скамейки и урны, высадили деревья и кустарники. Здесь также появились амфитеатр и площадка для передвижной сцены — их планируют использовать для проведения культурных мероприятий, пишет губернатор.
На благоустройство сквера город потратил 70 млн рублей, еще 2,2 млн рублей стоило проектирование работ, следует из данных портала госзакупок. По контракту работы должны были завершить в середине августа. Однако, как писала «Фонтанка», ограждения убрали только в октябре. Хотя старые скамейки заменили на новые, их стало меньше, обратило внимание издание.
Название сквер получил в июле 2022 года. Проект его благоустройства разработали на основе концепции сына Рудольфа Фурманова — Владислава.
Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году и в детстве пережил блокаду. В творческой среде он известен как учредитель российской национальной актерской премии «Фигаро», автор цикла передач «Театральная гостиная» основатель театра «Русская антреприза», которым сейчас руководит сын режиссера.
Комментарии (0)