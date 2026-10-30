Новый амфитеатр и меньше скамеек: сквер Фурманова открылся после благоустройства на Петроградской стороне

Центром обновленного пространства стал памятник «Мечта о театре» авторства Дмитрия Шорина, который создавал фигуры ангелов в Пулкове. Скульптор изобразил ребенка на качелях в форме театральной маски. Памятник посвящен поколению людей, которые сохранили надежду и мечты о будущем во время блокады Ленинграда.

В сквере обновили пешеходные дорожки, установили новые скамейки и урны, высадили деревья и кустарники. Здесь также появились амфитеатр и площадка для передвижной сцены — их планируют использовать для проведения культурных мероприятий, пишет губернатор.

На благоустройство сквера город потратил 70 млн рублей, еще 2,2 млн рублей стоило проектирование работ, следует из данных портала госзакупок. По контракту работы должны были завершить в середине августа. Однако, как писала «Фонтанка», ограждения убрали только в октябре. Хотя старые скамейки заменили на новые, их стало меньше, обратило внимание издание.