Памятник актеру Кириллу Лаврову открыли в Ораниенбаумском саду

Вместе с установкой монумента Ораниенбаумский сад реконструировали. Тема кинематографа стала основным мотивом в оформлении детской площадки. Здесь появились хлопушка-нумератор, кинопленка, а также стенд со стоп-кадрами из фильмов, в которых снимался Лавров.

Эскиз памятника представили в июле на заседании Градостроительного совета Петербурга. До этого выбрать проект памятника Лаврову пытались с помощью открытого конкурса. Однако жюри, в состав которого вошли члены семьи актера, отказалось выявлять победителя из 43 представленных работ. Эскизы конкурсантов оказались «недостаточного уровня» и не соответствовали «масштабу личности Кирилла Лаврова», объяснил тогда вице-губернатор Борис Пиотровский.

Актер Кирилл Лавров родился в 1925 году в Ленинграде в семье народного артиста Юрия Лаврова и актрисы Ольги Гудим-Левкович. С 1955 года он служил в Большом Драматическом театре, а с 1989 года стал его художественным руководителем. Лавров снимался в таких фильмах, как «Живые и мертвые», «Братья Карамазовы», «Укрощение огня», «Мой ласковый и нежный зверь», «Из жизни начальника уголовного розыска», «Колье Шарлотты».